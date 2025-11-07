पुणे

Pune Traffic : जेधे चौकातून सारसबागेकडे जाणारा भुयारी मार्ग तीन दिवस बंद; दुरुस्तीचे काम १० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार

Swargate Underpass Closed for Repairs : पुण्यातील स्वारगेट येथील केशवराव जेधे चौकातून सारसबागेकडे जाणारा भुयारी मार्ग दुरुस्तीसाठी शुक्रवार रात्री ११ ते १० नोव्हेंबर सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद, पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन.
Swargate Underpass Closed for Repairs

Swargate Underpass Closed for Repairs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : स्वारगेट येथील केशवराव जेधे चौकातून सारसबागेकडे जाणारा भुयारी मार्ग शुक्रवारी (ता. ७) रात्री ११ वाजल्यापासून वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे. या मार्गाची दुरुस्तीची कामे १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत सुरू राहणार असून, तोपर्यंत या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील.

Loading content, please wait...
pune
Traffic
Swargate
pune traffic
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com