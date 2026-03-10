चहा 20 रुपये तर वडापावची किंमत किती? अमेरिका-इराण युद्धाचा पुणेकरांना फटका! फेव्हरेट नाश्ता महागला

PUNE VADA PAV PRICE INCREASE BECAUSE OF GAS CYLINDER SHORTAGE: इस्त्रायल-इराण युद्धाच्या झळा आता जगभरात पहायला मिळताय. अशातच आता या युद्धाचा सामान्य नागरिकांवर सुद्धा परिणाम होताना पहायला मिळतोय. पुण्यातील व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध नसल्यानं अनेक पदार्थांच्या किंमती वाढवण्यात आल्यात. परंतु याचा सर्वसामान्य जनतेच्या दैनदिन खाद्यावरही परिणाम होताना पहायला मिळतोय..खाद्यप्रेमींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरात म्हणजेच पुण्यात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईचा परिणाम पहायला मिळतोय. शहरातील अन्न व्यवसायांवर या गॅस टंचाईचा परिणाम होतोय. अनेक पदार्थांच्या किंमतीत सुद्धा वाढ करण्यात आली आहे. अनेक पदार्थांच्या किंमती दुप्पट करण्यात आल्या आहेत. .चहा २० रुपयेइस्त्रायल इराण युद्धाचा चहावर परिणाम झाल्याचं पहायला मिळतय. पुण्यातील काही ठिकाणी चहा २० रुपये करण्यात आला आहे. कर्वेनगरमधील काही प्रसिद्ध चहाच्या किंमती या २० रुपये झाल्या आहेत. सिलिंडरचा तुटवडा असल्याने किंमती वाढवल्याचं बोललं जातय. परंतु यांचा पुणेकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय..वडापावच्या किंमती वाढल्यापुण्यातील काही ठिकाणी वडापावच्या सुद्धा किंमती वाढल्या आहेत. व्यावसायिक सिलेंडरची कमतरता आणि घरगुती सिंलेडर वापराची बंदी यामुळे छोट्या छोट्या व्यवसायांवर परिणाम होताना पहायला मिळतोय. अनेक ठिकाणी सिलेंडरच्या कमतरतेमुळे व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर काही ठिकाणी कोळशाच्या भट्ट्या सुद्धा सुरु करण्यात आल्यात..परंतु पुणेकरांचा दररोजचा नाश्ता महागल्यानं आता खायचं तरी काय असा प्रश्न निर्माण होतोय. दिवसाची सुरुवात करणारा चहाचं २० रुपये झाल्यानं हा पुणेकरांची सकाळ खराब होण्याच्या मार्गावर आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.