Teachers Constituency: शिक्षक मतदारसंघामध्ये तिरंगी लढत; विधान परिषद निवडणूक : शिवसेनेची समजूत काढण्यात यश

पुणे: पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी बंडखोरांनी माघार घेतल्याने आता महायुतीचे कौस्तुभ गावडे, महाविकास आघाडीचे जयंत आसगावकर आणि उद्योगमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक सचिन सानप यांच्यात तिरंगी लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.शिक्षक मतदारसंघात भाजपला शिवसेनेची समजूत काढण्यात यश आले. शिवसेनेचे मंगेश चिवटे आणि सुदर्शना त्रिगुणाईत यांनी शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार अश्विनी कदम यांनीही माघार घेतली. मात्र, उद्योगमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक सानप यांनी अद्याप उमेदवारी कायम ठेवल्याने निवडणुकीत रंगत वाढली आहे. .शिक्षक मतदारसंघात भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेकडून अधिकृत उमेदवार म्हणून मंगेश चिवटे यांनी अर्ज भरला होता, तर उमेदवारी न मिळाल्याने या पक्षातील अन्य उमेदवारांनीही बंडखोरी केली होती. महाविकास आघाडीत काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने आघाडीत बिघाडी झाली होती. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नेत्यांच्या प्रयत्नांना बंडखोरी रोखण्यात यश आले. भाजपचे अधिकृत उमेदवार गावडे यांच्या विरोधात शिवसेनेचे सानप वगळता अन्य उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे गावडे यांची काही प्रमाणात डोकेदुखी कमी झाली. काँग्रेसचे आसगावकर यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारांनी बंडाचा झेंडा खाली ठेवल्याने आसगावकर यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे गावडे, आसगावकर आणि सानप यांच्यात तिरंगी लढत होणार आहे..रिंगणात ३६ उमेदवारछाननीनंतर शिक्षक मतदारसंघात एकूण ४८ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले होते. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी मतदारसंघातून प्रमुख पक्षांच्या बंडखोर उमेदवारांसह एकूण १२ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे रिंगणात ३६ उमेदवार राहिले आहेत. त्यामध्ये राजकीय पक्षांना बंडखोरी रोखण्यात काही प्रमाणात यश आल्याने प्रमुख बंडखोरांनी माघार घेतल्याने सरळ लढत होणार असून, त्यात कोण बाजी मारणार? हा औत्सुक्याचा विषय आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेचे चिवटे म्हणाले, ‘‘उमेदवारी मागे घेण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय झाला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.