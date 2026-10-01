Pune Teamperature : ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच उकाड्याचे चटके; तापमान सरासरीपेक्षा एक-दोन अंशांनी अधिक राहण्याचा अंदाज

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पावसाळा संपताच पुणेकरांना ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच कडक उन्हाचे चटके बसू लागले आहेत. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून शहराच्या कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून, पारा ३३ ते ३४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचला आहे. कडक ऊन आणि हवेतील आर्द्रतेमुळे उकाडा अधिक जाणवत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. यंदा ऑक्टोबर महिन्यात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा एक ते दोन अंशांनी अधिक राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली आहे..राज्यात परतीच्या मोसमी पावसाचा प्रवास सुरू असल्याने वातावरणात वेगाने बदल होत आहेत. सकाळी अंशतः ढगाळ वातावरण, तर दुपारी कडक ऊन, अशी स्थिती शहरात पाहायला मिळत आहे. पावसाळ्यातील ढगाळ वातावरण कमी होऊन सूर्यप्रकाशाचा कालावधी वाढल्याने दिवसाच्या कमाल तापमानात वाढ होत आहे. ऑक्टोबरमध्ये पुण्यातील सरासरी कमाल तापमान सुमारे ३० ते ३२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास असते. मात्र, यंदा त्यात एक ते दोन अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात कमाल तापमान ३३ ते ३४ अंशांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे..चार महिन्यांचा पाऊस; वितरण मात्र असमानयंदा पुण्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत ७३६.२ मिलिमीटर पाऊस झाला. मात्र, या पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले. जूनमध्ये ६४, जुलैमध्ये ५२३.६, ऑगस्टमध्ये ८४.५ आणि सप्टेंबरमध्ये केवळ ६४.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. विशेषतः ३ ते ९ जुलैदरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हंगामातील मोठा वाटा अवघ्या काही दिवसांत नोंदविला गेला. जूनमध्ये पावसाने सुरुवातीला ओढ दिली. त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने ही तूट भरून काढली..मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण पुन्हा कमी झाले. त्यामुळे यंदाच्या मोसमी पावसाचे वैशिष्ट्य म्हणजे काही दिवसांत झालेला मोठा पाऊस आणि त्यानंतरचे दीर्घ खंड, असे राहिले. यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये शिवाजीनगर येथे केवळ ६४.१ मिलिमीटर पाऊस झाला. २०१८ नंतरचा सप्टेंबरमधील हा सर्वांत कमी पाऊस ठरला आहे.बदलत्या हवामानामुळे आजारांचा धोकाशहरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात होणारे बदल आणि वातावरणातील आर्द्रता यामुळे साथीच्या आजारांचा विळखा वाढला आहे. कधी कडक ऊन तर कधी अचानक पावसाची सर अशा बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांची रोगप्रतिकारशक्ती खालावत असून शहरात डेंग्यू, चिकुनगुनिया आणि विषाणूजन्य तापाच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बाहेरील तापमानात वारंवार चढ-उतार झाल्यामुळे शरीराचे अंतर्गत तापमान नियंत्रित ठेवणाऱ्या यंत्रणेवर ताण येतो. परिणामी शरीराची नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. सध्याचे वातावरण विषाणू आणि जिवाणूंच्या वाढीसाठी अत्यंत पोषक असल्याने संसर्ग वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी असे आवाहन करण्यात वैद्यकीय तज्ञांनी केले आहे..वर्ष सप्टेंबरमधील पाऊस (मिमी)२०१५ - १७३.७२०१६ - ५८.५२०१७ - १५१.७२०१८ - ३०.३२०१९ - २८७.७२०२० - १९८२०२१ - ८३.६२०२२ - २३२२०२३ - १६५.७२०२४ - २०७.८२०२५ - ३१६.७२०२६ - ६४.१.उकाड्यापासून अशी घ्या काळजी...दिवसभर नियमितपणे पुरेसे पाणी प्यावे.दुपारी १२ ते ४ या वेळेत शक्यतो थेट उन्हात जाणे टाळावे.बाहेर पडताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा.हलके, सैल आणि सुती कपडे वापरावेत.उकळलेले किंवा शुद्ध पाणी प्यावे.चक्कर, मळमळ, अशक्तपणा किंवा डोकेदुखी जाणवल्यास तातडीने विश्रांती घ्यावी.त्रास कायम राहिल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा..‘तापमानवाढीमागे काही प्रमुख कारणे आहेत. दुपारपर्यंत आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहत असल्याने सूर्यप्रकाश थेट जमिनीवर पडतो. त्यामुळे जमिनीचे तापमान वेगाने वाढते. त्यातच हवेमध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण कायम असल्याने उकाडा अधिक तीव्र जाणवतो. सध्या मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असल्याने वातावरणात बदल होत असून, या काळात तापमानात वाढ होणे स्वाभाविक आहे. तसेच यंदा ऑक्टोबर महिन्यात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा एक ते दोन अंश सेल्सिअसने अधिक राहण्याची शक्यता आहे.’- डॉ. एस. डी. सानप, वैज्ञानिक डी., भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणे.‘हवामानातील चढ-उतारामुळे शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे प्रतिकारशक्तीवरही परिणाम होऊ शकतो. सध्या विषाणूंच्या प्रसारासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्याने डेंग्यू, चिकुनगुनिया, विषाणूजन्य ताप आणि सांधेदुखीच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि मधुमेह किंवा रक्तदाब असणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. नागरिकांनी उकळलेले पाणी प्यावे. बाहेर पडताना मास्क आणि स्कार्फचा वापर करावा.’- डॉ. भारत कदम, कार्यकारी सदस्य, पुणे डॉक्टर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.