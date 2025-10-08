पुणे

Pune Weather Update : पुण्यात तापमानाचा पारा चढला, पुढील काही दिवसांत उकाडा वाढणार

Pune Heat : पुण्यामध्ये पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसच्या वर गेले असून, पुढील तीन ते चार दिवसांत पारा आणखी वाढून ३३ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील उकाड्यात लक्षणीय वाढ झाली असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसच्या वर पोहोचले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. परिणामी पुणेकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत तापमानात आणखी वाढ होईल, अशी शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

