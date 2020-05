पुण्यात चार ते पाच दिवसांमध्ये तापमानात होणार घट

पुणे - शहर आणि परिसरातील काही भागांमध्ये गुरुवारी हलका व मध्यम स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली. मात्र शनिवारपासून शहरात हवामान कोरडे व आकाश निरभ्र राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. तसेच पुढील चार ते पाच दिवसांमध्ये किमान तापमानात किंचित घट होणार असल्याचे सांगण्यात आले. पुण्याच्या आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा गेल्या दोन दिवसांपासून पुणेकर सकाळी उन्हाचे चटके तर दुपारनंतर ढगाळ वातावरण आणि पाऊस अनुभवत आहेत. शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीसुद्धा या वातावरणामुळे अडचण निर्माण होत आहे. दुपारनंतर ढगाळ वातावरण व सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह पाऊस पडत असल्याचे चित्र मंगळवारपासून दिसत आहे. गुरुवारी कोंढवे धावडे, शिवणे, वारजे, धायरी फाटा, सिंहगड रस्ता, शिवाजीनगर, धनकवडी, पौड रास्ता, बाणेर आदी भागांमध्ये पाऊस पडला. दुपारी तीननंतर शहर आणि परिसरात ढगाळ वातावरण झाले. तसेच मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला. यावेळी वारे सुद्धा वाहत असल्याने वातावरणात गारवा पसरला होता.शनिवारपासून हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. दरम्यान या कालावधीत किमान तापमान २१ ते २० अंश सेल्सिअस इतके असू शकते.

