पुणे

Pune School Controversy: शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे कापले केस; स्वतंत्र शुल्क आकारल्याची माहिती

Students Forced to Cut Hair at The Kalyani School, Pune: पुण्यातील ‘द कल्याणी स्कूल’मध्ये शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे केस जबरदस्तीने कापले; पालकांचा संताप, शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन.
Pune School Controversy

Pune School Controversy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शाळेतील शिस्त कायम राखण्याच्या नावाखाली ‘द कल्याणी स्कूल’ने विद्यार्थ्यांचे केस सक्तीने शाळेतच कापले. पालकांकडून केस कापण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारत शाळेने विद्यार्थ्यांचे केस कापल्याने विद्यार्थी चांगलेच घाबरले असून, पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
pune
education
school
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com