पुणे : तुरुंगातून सुटकेनंतरही चोरट्याचे उद्योग सुरुच; गुन्हे शाखेकडून पुन्हा अटक 

येरवडा कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर सराईत चोरट्याने दुसऱ्याच दिवशी घरफोडी करत तब्बल १२ लाखांचा मुद्देमाल चोरला. त्यानंतर चोरीचा माल घेऊन गावाकडे पळून जाताना गुन्हे शाखेच्या युनिट पाचच्या पथकाकडून त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याच्याकडून १२ लाख ६० हजार रुपयांचं २८ तोळं सोनं जप्त केलं. जयवंत ऊर्फ जयड्या गोवर्धन गायकवाड (वय ३२, रा. आंबेडकर वसाहत, औंध) असं अटक केलल्या सराईत चोरट्याचं नाव आहे. त्याच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, जयवंत गायकवाड हा सराईत गुन्हेगार आहे. यापूर्वी दाखल गुन्ह्यात एक महिन्यापूर्वी पोलिसांनी त्याला अटक करून येरवडा कारागृहात रवानगी केली होती. काही दिवसांपूर्वीच तो येरवडा कारागृहातून बाहेर पडला. त्यानंतर एक दिवस आराम केल्यानंतर त्याने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये घरफोडी केली. त्यानंतर पोलिसांच्या हाती लागू नये, यासाठी तो थेट हडपसरमधून वाहनाने सोलापूरला त्याच्या गावी जाणार होता.



दरम्यान, घरफोडीच्या गुन्ह्यातील आरोपी हडपसरमध्ये येणार असल्याची खबर गुन्हे शाखेच्या युनिट पाचमधील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार, पोलिसांच्या पथकाने हडपसरमध्ये सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे कसून तपास केल्यानंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. तसेच झडतीमध्ये त्याच्याकडे १२ लाख ५० हजार रुपयांचे २८ तोळं सोनं जप्त करण्यात आलं.



Web Title: Pune Thieves continue after release from jail again arrested by Crime Branch