पुणे : भवानी पेठेतील टिंबर मार्केटमध्ये लागलेल्या आगीनंतर दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता. १९) लाकडी साहित्याचा ढिगारा, वाकलेले पत्रे आणि राडारोडा जेसीबी आणि टेम्पोच्या साह्याने उचलण्याचे काम महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. दरम्यान, खडक पोलिसांनी आगीच्या घटनेची नोंद केली. पोलिसांकडून पंचनाम्याचे काम सुरू असून, नेमके किती नुकसान झाले, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. .टिंबर मार्केटमधील बुधवारी लागलेल्या भीषण आगीत ४५ दुकाने, सहा घरे आणि एका वाहनाचे नुकसान झाले. आगीची तीव्रता इतकी भीषण होती की, अनेक दुकानांतील महागडी यंत्रसामग्री आणि पत्रे उष्णतेने वाकून केवळ त्यांचे लोखंडी सांगाडेच शिल्लक राहिले आहेत. पत्र्यांचे शेड असलेल्या दुकानांतील लाकडी साहित्य आणि फर्निचर जळाल्याने परिसरात सर्वत्र कोळसा आणि पत्र्यांचे ढीग पसरले आहेत..घटनास्थळी दुसऱ्या दिवशीही सकाळी आगीची धग होती. त्यामुळे अग्निशामक दलाच्या जवानांनी दोन बंबांच्या मदतीने पाण्याचा मारा केला. महापालिकेकडून टेम्पो आणि जेसीबीने जळालेले साहित्य हलवण्यात येत आहे. आगीत नुकसान झाल्याने व्यावसायिक चिंतित आहेत. काही व्यावसायिक उरलेसुरले साहित्य शोधून ते एकत्रित करत आहेत..पोलिसांकडून नुकसानीचे पंचनामे सुरूपोलिसांकडून आगीच्या घटनेतील नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. व्यावसायिकांचे जबाब नोंदविण्यात येत आहेत. मात्र, पत्र्यांचे शेड आणि जुने लाकडी साहित्य असल्यामुळे बहुतांश व्यावसायिकांनी विमा काढला नसल्याचे समोर आले. नेमके किती नुकसान झाले, हे स्पष्ट होईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांनी दिली..आगीचे नेमके कारण शोधावेआगीच्या घटनेमुळे टिंबर मार्केटमधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आग लागण्यामागे नेमके काय कारण आहे, याचा पोलिसांनी शोध घ्यावा. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिका, अग्निशामक दलाने कठोर पावले उचलावीत, तसेच नुकसान झालेल्या व्यावसायिक, रहिवाशांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी स्थानिक रहिवासी व व्यावसायिकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.