Pune Tour Road : ​‘पुणे टूर’चे रस्ते ‘ग्रँड’च; दमदार पावसानंतरही किरकोळ अपवाद वगळता मार्गांचा दर्जा टिकून

- नरेंद्र साठेपुणे - जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडले, तर काही ठिकाणी नुकसान झाले. मात्र, जानेवारीमध्ये झालेल्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी विकसित करण्यात आलेल्या रस्त्यांना या पावसात नुकसान झाले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्राथमिक पाहणीत स्पर्धा मार्गावरील एकाही रस्त्याचे नुकसान झाल्याचे आढळले नसून, आता या रस्त्यांची सविस्तर तांत्रिक तपासणी करण्यात येणार आहे..जानेवारीमध्ये झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील रस्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर दर्जात्मक विकास करण्यात आला होता. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात काही भागांत अवघ्या २४ तासांत सुमारे ४०० मिलिमीटरपर्यंत पावसाची नोंद झाली. या मुसळधार पावसानंतरही स्पर्धा मार्गावरील रस्ते सुरक्षित राहिल्याचे प्राथमिक पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाभरातून प्राप्त झालेल्या नुकसानीच्या अहवालातही या मार्गावरील एकाही रस्त्याच्या नुकसानीची नोंद नसल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली..‘सकाळ’च्या पाहणीत काही ठिकाणी जलवाहिनी किंवा अन्य स्थानिक कामांसाठी रस्ते खोदून त्यानंतर डागडुजी करण्यात आल्याचे दिसून आले. मात्र, रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम झालेला नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. स्पर्धा मार्गावरील रस्ते एकूणच चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून आले.दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आता दुसऱ्या टप्प्यात सविस्तर तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीत मूळ कामात काही त्रुटी आढळल्यास पाच वर्षांच्या दोष-दायित्व कालावधीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडूनच त्याची दुरुस्ती करून घेतली जाणार आहे..सीटीबी तंत्रज्ञानामुळे वाढली रस्त्यांची टिकाऊ क्षमताया रस्त्यांची कामे इंडियन रस्ता काँग्रेसच्या मानकांनुसार तसेच आंतरराष्ट्रीय सायकल संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात आली आहेत. रस्ते अधिक मजबूत करण्यासाठी सिमेंट ट्रीटेड बेस (सीटीबी) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. याशिवाय रफनेस इंडेक्समध्ये सुधारणा, वळणांवरील भूमितीय बदल, आवश्यक त्या ठिकाणी रुंदीकरण आणि एकसंध डांबरीकरण करण्यात आले. त्यामुळे अतिवृष्टीचा ताण सहन करूनही रस्त्यांची गुणवत्ता कायम राहिल्याचे प्राथमिक पाहणीत स्पष्ट झाले आहे..स्पर्धा मार्गावरील रस्त्यांची प्राथमिक पाहणी पूर्ण झाली असून, कुठेही नुकसान झाल्याचे आढळलेले नाही. आता सविस्तर तांत्रिक तपासणी करण्यात येणार आहे. मूळ कामात काही त्रुटी आढळल्यास पाच वर्षांच्या कामाच्या हमीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडूनच त्याची दुरुस्ती करून घेतली जाईल. अतिवृष्टीनंतरही या रस्त्यांनी चांगली कामगिरी केली असून, त्यांची गुणवत्ता कायम असल्याचे प्राथमिक पाहणीत दिसून आले आहे.- भरतकुमार बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जात्मक विकास४३७ कि.मी. - जिल्ह्यात एकूण विकसित मार्ग२९० कि.मी. - ग्रामीण भागातील रस्तेसुमारे ८० कि.मी. - रस्त्यांचे रुंदीकरण२५० गावे - सक्षम रस्ते जोडणी.२९२.३० कोटी रुपये एकूण खर्चपीएमआरडीए - १९४.९०राज्य सरकार - ७६.७५जिल्हा नियोजन समिती - २०.६५(खर्च कोटी रुपयांत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.