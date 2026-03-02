पुणे

Pune Flight Cancelled: मायदेशी सुरक्षित परतण्याची ओढ; विमानसेवा ठप्प झाल्यामुळे दुबईतील पुण्याच्या पर्यटकांना झळ

40 Indian Tourists Stranded in Dubai: इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे मध्यपूर्व देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाचा थेट फटका पुण्यासह राज्यातील पर्यटकांना बसला आहे. क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर परतीची व्यावसायिक उड्डाणे रद्द झाल्याने अनेक पर्यटक दुबईत अडकून पडले आहेत.
Pune Flight Cancelled

Pune Flight Cancelled

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे मध्यपूर्व देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाचा थेट फटका पुण्यासह राज्यातील पर्यटकांना बसला आहे. क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर परतीची व्यावसायिक उड्डाणे रद्द झाल्याने अनेक पर्यटक दुबईत अडकून पडले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Dubai
Tourist
War
UAE

Related Stories

No stories found.