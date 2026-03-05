पुणे

UAE Travel Crisis: ‘यूएई’मध्ये अडकले पुण्यातील १०२ पर्यटक; आर्थिक अडचणीत वाढ, ‘टॅप’कडून केंद्र सरकारला मदतीचे साकडे

Pune Tourists Stranded in the UAE: आखातामधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विमान वाहतुकीवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथे पुण्यासह राज्यातील अनेक पर्यटक अडकले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : आखातामधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विमान वाहतुकीवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथे पुण्यासह राज्यातील अनेक पर्यटक अडकले आहेत. त्यांना तातडीने पुण्यात आणण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी ‘ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ पुणे’ने (टॅप) केंद्र सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

