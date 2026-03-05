UAE Travel Crisis: ‘यूएई’मध्ये अडकले पुण्यातील १०२ पर्यटक; आर्थिक अडचणीत वाढ, ‘टॅप’कडून केंद्र सरकारला मदतीचे साकडे

पुणे : आखातामधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विमान वाहतुकीवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथे पुण्यासह राज्यातील अनेक पर्यटक अडकले आहेत. त्यांना तातडीने पुण्यात आणण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी ‘ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ पुणे’ने (टॅप) केंद्र सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे..विमानांची उड्डाणे रद्द होणे, मर्यादित आसन उपलब्धता आणि वाढलेले विमानभाडे यामुळे अनेक प्रवाशांना देशात परतता येत नसल्याने त्यांच्यात आणि त्यांच्या नातेवाइकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हॉटेलमधील वाढलेला मुक्काम आणि दैनंदिन खर्चामुळे संबंधित कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. त्यामुळे अनेक जण अडचणीत आले आहेत..Ajit Pawar: ''ज्यांनी हे पाप केलं असेल त्यांच्या घरात...'', अमोल मिटकरींच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ.‘टॅप’चे सदस्य गिरीकंद ट्रॅव्हल्सचे ३०, विहार ट्रॅव्हल्सचे २४, ऑलिव्ह ट्री टुरिझमचे ८, ॲडोना हॉलेडजचे २२, के फोर हॉलिडेजचे ६, डी ट्रॅव्हल- एएसके हॉलिडेजचे २ आणि देवम टूर्स ॲंड ट्रॅव्हल्सचे ८ प्रवासी सध्या आखातात अडकले आहेत..या सर्व प्रवाशांची सुरक्षितता आणि त्यांना लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी अतिरिक्त विमान उड्डाणांची व्यवस्था करावी, तसेच नागरी उड्डाण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि यूएई प्रशासनाशी समन्वय साधावा, अशी मागणी ‘टॅप’चे अध्यक्ष नीलेश भन्साळी यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय सहकार आणि विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना पाठविण्यात आल्या आहेत..आमच्या सदस्यांचे महाराष्ट्रातील १०२ प्रवासी सध्या अडकले आहेत. त्यांना विमान उपलब्ध व्हावे, यासाठी आम्ही विमान कंपन्यांशी चर्चा करीत आहोत. तसेच केंद्र सरकारकडेही प्रयत्न सुरू आहेत. हवाई वाहतूक विस्कळित झालेली असल्याने प्रवासावर निर्बंध आहेत. तरीही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यातून मार्ग काढण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याला यशही येत आहेत. अडकलेले सर्व प्रवासी येत्या एक- दोन दिवसांत परततील, अशी आशा आहे.- नीलेश भन्साळी, अध्यक्ष, टॅप.Sangli Agents Stuck : इस्रायल–इराण संघर्षाच्या छायेत सांगलीतील १० विमा प्रतिनिधी दुबईत अडकले; एअर इंडियाचे उड्डाण रद्द.आमचे ३० प्रवासी दुबई आणि परिसरात अडकले आहेत. त्यांना परत आणण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. एक- दोन दिवसांत ते परततील. भारतात येणाऱ्या कोणत्याही शहरातील विमानात त्यांना जागा मिळावी, यासाठी विमान कंपन्यांच्या आम्ही संपर्कात आहोत. तसेच ते तेथील हॉटेलमध्ये सुखरूप आहेत. आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत.- अखिलेश जोशी, गिरिकंद ट्रॅव्हल्सआमचे २४ प्रवासी गेल्या ४ दिवसांपासून दुबईत अडकले आहेत. ते हॉटेलमध्ये सुरक्षित आहेत. त्यांची पूर्णतः काळजी घेतली जात आहे. त्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईत स्थानिक प्रशासनाकडून फारशी मदत मिळत नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने या बाबत हस्तक्षेप करावा, अशी आम्ही मागणी केली आहे. आमचे प्रवासी लवकरात लवकर परत यावेत, यासाठी आमचे कसून प्रयत्न सुरू आहेत.- हृषीकेश पुजारी, संचालक, विहार ट्रॅव्हल्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.