Pune Hooch Case: पुण्यातील विषारी गावठी दारू प्रकरणात आणखी दोघांना अटक; २१ मृत्यूंसाठी मकोका कारवाई, टोळीप्रमुखाचा शोध वेगाने

पुणे : विषारी गावठी दारू प्रकरणात आणखी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. विशेष मकोका न्यायालयाने त्यांना एक सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून, सखोल तपासासाठी आरोपींची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले..आर्यन संजीव धोत्रे (वय २४) आणि कल्पेश अशोक अग्रवाल (वय २९) अशी या आरोपींची नावे आहेत. याबाबत हडपसर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याची (मकोका) कलमे लावण्यात आली आहेत..संघटित टोळीने आर्थिक फायद्यासाठी गावठी हातभट्टी दारूमध्ये मिथेनॉलसारखे विषारी रसायन मिसळून तिची विक्री केली. या विषारी दारूच्या सेवनामुळे हडपसर आणि दापोडी परिसरातील मिळून २१ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. काही नागरिक गंभीर आजारी पडल्याचेही तपास अहवालात म्हटले आहे..या गुन्ह्यातील संघटित टोळीचा प्रमुख दत्ता ऊर्फ भाऊ भीमराव लोंढे अद्याप फरार असून अन्य काही आरोपींना अटक करायची आहे. आरोपींनी मिथेनॉल व इतर रसायने कोठून आणली, विषारी दारूची निर्मिती नेमकी कुठे केली, तिचे वितरण कोणामार्फत करण्यात आले, तसेच त्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर कसा करण्यात आला, याचा तपास करणे बाकी असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील नितीन कोंघे यांनी केला..आरोपींचे बँक व्यवहार, जंगम आणि स्थावर मालमत्ता, गुन्ह्यात वापरलेली वाहने तसेच टोळीतील सदस्यांचे परस्पर संबंध यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि तपासाची व्याप्ती लक्षात घेता प्रभारी विशेष न्यायाधीश एच. एम. भोसले यांनी आरोपींना एक सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. गुन्ह्याचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) अपर पोलिस अधिक्षक राजेंद्र मस्के करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.