Pune liquor tragedy: माहिती असूनही कारवाई नाही! 15 जणांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई, अवैध दारूकडे दुर्लक्ष महागात!

हडपसर परिसरात विषारी दारू पिऊन 15 निर्दोष नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना अजूनही अनेकांच्या मनात भीती आणि दुःख निर्माण करत आहे. या दुर्घटनेत पोलिस यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरत पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई कर्तव्यदक्षतेच्या अभावामुळे पोलिस दलाच्या प्रतिमेला झालेल्या धक्क्याची प्रतीक बनली आहे..तीनही अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबितहडपसर पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय मोगले, हडपसर पोलिस चौकीच्या प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हसीना शिकलगार आणि गुन्हे शोध पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक हसन मुलाणी या तीनही अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. अवैध दारू विक्रीची माहिती असतानाही त्यांनी प्रभावी कारवाई न केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या निष्काळजीपणामुळे सामान्य माणसांचे जीव गेले, याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर येऊन पडली आहे..कुटुंबांवर ओढवलेले दु:खहडपसर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेत गावठी किंवा विषारी दारू पिऊन १२ जणांचा मृत्यू झाला. अनेक कुटुंबे एकाएकी उद्ध्वस्त झाली. काहींचे कर्ते पुरुष गेल्याने विधवा झालेल्या बायका आणि अनाथ झालेली मुलं यांचे भवितव्य अंधारात बुडाले आहे. रोजच्या धडपडीत गुजराण करणारे हे लोक फक्त एक घोट घेऊन कायमचे डोळे मिटले, ही वेदना शब्दांत व्यक्त करणे कठीण आहे. या घटनेने संपूर्ण हडपसर परिसरात शोककळा पसरली आहे..Pune Crime : व्यावसायिकाकडे १ लाखाची लाच मागितली; २८ वर्षीय महसूल अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल.पोलिस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्हया प्रकरणात हडपसर पोलिस ठाण्यात संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी, गुन्हे घडण्यापूर्वीच अवैध दारू विक्री रोखण्यात पोलिस अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसते. माहिती असूनही हलगर्जीपणा केल्याने निष्पाप लोकांचे प्राण गेले. पोलिस दल ज्यांचे रक्षण करायला हवे, त्यांच्याच जीविताला धोका निर्माण झाला, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या घटनेमुळे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..न्यायाची अपेक्षापोलिस आयुक्तांच्या या त्वरित कारवाईने काही प्रमाणात विश्वास दाखवला असला तरी, पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळवून देणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू झाली असून, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..Pune Liquor Case ; विषारी दारू प्रकरणाचा तपास सीआयडी करणार.