Pune: घरे उद्ध्वस्त करणारे विष बंद करा!; मृतांच्या नातेवाइकांचा काळजाला भिडणारा आक्रोश

Families Demand Permanent Ban on Illegal Liquor: पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणाने अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून मृतांच्या नातेवाइकांनी अवैध दारू व्यवसाय कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे/हडपसर: चाळीस वर्षांपासून डोळ्यांसमोर सुरू असलेला तो जीवघेणा धंदा अखेर आमच्याच काळजाचे तुकडे घेऊन गेला... सरकारने आम्हाला एकवेळ खायला नाही दिले तरी चालेल; पण घरं उद्ध्वस्त करणारी ही दारू कायमची बंद करावी, अशी आर्त हाक सुनंदा साबळे यांनी दिली. पुण्यात विषारी दारूमुळे झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांनी व्यवस्थेविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला.

