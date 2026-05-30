Pune: घरे उद्ध्वस्त करणारे विष बंद करा!; मृतांच्या नातेवाइकांचा काळजाला भिडणारा आक्रोश

पुणे/हडपसर: चाळीस वर्षांपासून डोळ्यांसमोर सुरू असलेला तो जीवघेणा धंदा अखेर आमच्याच काळजाचे तुकडे घेऊन गेला... सरकारने आम्हाला एकवेळ खायला नाही दिले तरी चालेल; पण घरं उद्ध्वस्त करणारी ही दारू कायमची बंद करावी, अशी आर्त हाक सुनंदा साबळे यांनी दिली. पुण्यात विषारी दारूमुळे झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांनी व्यवस्थेविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला..पोलिस काय करतात?या घटनेत आपले जवळचे दोन नातेवाईक गमावलेल्या सुनंदा साबळे यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. संतप्त सुरात त्या म्हणाल्या, ''मी गेली चाळीस वर्षे या भागात राहते. तेव्हापासून हा अवैध दारूचा धंदा मी उघड्या डोळ्यांनी पाहतेय. कधी तो नावाला बंद होतो, तर कधी पुन्हा सुरू होतो. पण पोलिस अवैध दारू धंदे कायमचे बंद का करत नाहीत?''.'दारूने केला घात...''ते दररोज मजुरीचे काम करायचे आणि येताना दारू पिऊन यायचे. बुधवारी रात्रीही ते तसेच आले,' डोळ्यांतील अश्रू पुसत मृत विजय शर्मा यांच्या पत्नी बिजलीदेवी शेवटच्या क्षणांची आठवण सांगत होत्या. त्या म्हणाल्या, ''पहाटे अचानक त्यांनी डोळ्यांसमोर अंधारी येत असल्याचे सांगितले, पाठही खूप दुखत होती. आम्ही तातडीने त्यांना रुग्णालयात घेऊन गेलो; पण उशीर झाला होता. माझ्या कुंकवाचा दारूने घात केला.''.'लेकरांच्या डोक्यावरील छत्र हरपले'राहुल क्षीरसागर यांचे कुटुंबीय अजूनही धक्क्यातून सावरलेले नाही. त्याच्या नातेवाईक ज्योती खंडागळे म्हणाल्या, ''राहुल हा बिगारी काम करून कुटुंबाचा गाडा हाकत होता. त्याच्या पश्चात त्याची पत्नी आणि दोन लहान मुले आहेत. बुधवारी रात्री तो दारू पिऊन घरी आला; पण गुरुवारी पहाटे त्याचा मृत्यू झाला.'' दोन चिमुकल्यांच्या डोक्यावरील छत्र दारूने हिरावून घेतल्याने कुटुंबावर आभाळ कोसळले आहे..'वडिलांचा तो त्रास पाहवला नाही'काळीज हेलावून टाकणारी कहाणी दत्ता सूर्यवंशी यांच्या घरातही घडली. त्यांचा मुलगा दर्शन सूर्यवंशी म्हणाला, ''वडील रात्री दारू पिऊन घरी आले. त्यानंतर काही वेळातच त्यांना असह्य त्रास होऊ लागला. आम्ही त्यांना वाचवण्यासाठी रुग्णालयात नेले; पण गुरुवारी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.'' दुसरीकडे गंगा रेसिडेन्सीमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्या अशोक चव्हाण यांचाही याच दारूमुळे अंत झाला. ''ते पूर्वी एका बँकेत कामाला होते; पण दारूने त्यांची साथ सोडली नाही आणि त्यातच त्यांचा जीव गेला,'' अशी खंत त्यांचा मुलगा यश चव्हाण याने व्यक्त केली..दोषींवर कारवाई : उपमुख्यमंत्री पवारराष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, माजी महापौर वैशाली बनकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पांढरे मळ्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांशी फोनवर बोलणे करून दिले. या वेळी पवार यांनी या कुटुंबीयांना धीर देत दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. आमदार रोहित पवार यांनीही मृतांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.