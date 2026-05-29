पुणे विषारी दारू प्रकरणात दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू! चिमुरडी म्हणाली, ‘आमचे पप्पा कधी येणार? दोन्ही जावांनी फोडला हंबरडा

फुगेवाडीतील राठोड कुटुंबावर एकाएकी दु:खाचा मोठा आघात झाला आहे. मुंबई सोडून कष्टाने येथे नवीन जीवन उभारणारे विजय राठोड (३१) आणि राजेंद्र राठोड (३४) हे दोन्ही बंधू पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात एकाचवेळी काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण परिसर सुन्न झाला असून, घरात शोककळा पसरली आहे. पुण्यात आणि पिंपरीत आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. .सोनाली आणि संगीता राठोड या दोन्ही जावा या घटनेने हंबरडा फोडून रडत आहेत. प्रत्येकी दोन छोटी अपत्ये असलेल्या या कुटुंबात आता पोरकेपणाचे सावट पसरले आहे. एका चिमुरडीने निराश स्वरात विचारले, "आमचे पप्पा कधी येणार?" हा प्रश्न ऐकून उपस्थित सर्वांचे मन हेलावले. कुटुंबातील लहान मुलांच्या या निष्पाप प्रश्नाने वातावरण आणखी भावनिक बनले आहे. तळहातावर जपल्यासारखे वाढवलेल्या दोन तरुण मुलांना गमावण्याचे दु:ख त्यांच्या आईला शब्दांत व्यक्त करता येणे कठीण आहे..ईद मुबारकऐवजी आक्रोश आणि अंत्ययात्रायंदाची बकरी ईद फुगेवाडीतील रहिवाशांसाठी आनंदाची नव्हती, तर आयुष्यभर जखमा करणारी वेदनादायक ठरली. ज्या दिवशी घरोघरी शुभेच्छा आणि आनंदाचे वातावरण असायला हवे होते, त्याच दिवशी अकबर पठाण आणि बाबा शेख यांच्या निधनाने मोहल्ल्यात शोककळा पसरली. एका हाताने घरे उजळवणारे आणि दुसऱ्या हाताने कष्टाने संसार रचणारे हे दोघेही नियतीच्या खेळाने एकाच दिवशी हिरावून नेले गेले. गळाभेटीचा सण असताना त्यांच्या घरातून निघालेल्या अंत्ययात्रांनी प्रत्येकाचे हृदय हेलावून टाकले. ईदचा आनंद हरवला आणि त्याच्या जागी फक्त अश्रू, आठवणी आणि मौन उरले..कुटुंबावर उपासमारीचे सावटसुतारकाम करून कुटुंब चालवणारे बाबा शेख (वय ४४) यांच्या निधनाने त्यांच्या घरात उपासमारीची भीती निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना आता पुढील जीवन कसे चालवायचे, याची चिंता सतावत आहे. इलेक्ट्रिशियन असलेले अकबर पठाण (वय ५२) यांच्या मृत्यूमुळे त्यांचा मुलगा पोरका झाला आहे. वडिलांच्या आकस्मिक निधनाने त्याच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..याशिवाय राजेंद्र राजपूत (वय ५१), पांडुरंग फुगे (वय ५७) आणि आनंद देसाई (वय ६०) यांच्या निधनाने त्यांच्या नातेवाईकांवर मोठा आघात झाला आहे. प्रत्येक घरात आक्रोश आणि शोकाचे वातावरण आहे..कुटुंबे आता काय करतील?राठोड बंधूंसह इतर सर्व मृत व्यक्ती कष्टाळू आणि जबाबदार होते. त्यांनी आपल्या कुटुंबासाठी अथक परिश्रम घेतले होते. मात्र एका विषारी दारूच्या घटनेने सर्व कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. छोट्या छोट्या मुलांच्या डोळ्यातील निराशा आणि विधवांच्या आक्रोशाने फुगेवाडीचा प्रत्येक नागरिक हादरला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा विषारी दारूविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.