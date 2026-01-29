Ajit Pawar : दुकाने बंद ठेवत व्यापाऱ्यांनी अर्पण केली श्रद्धांजली, बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; बाजारपेठांत शुकशुकाट

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मित निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी शहरातील अनेक व्यापारी संघटनानी त्यांच्या सदस्यांची दुकाने आज दिवसभर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पुणे व्यापारी महासंघातर्फे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार शहरातील व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत दुकाने बंद ठेवली. त्यामुळे प्रमुख बाजारपेठांसह उपनगरांमध्येही दिवसभर शुकशुकाटाचे वातावरण होते..लक्ष्मी, कुमठेकर, टिळक, नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले पथ (एफसी रस्ता) आणि जंगली महाराज रस्ता, मंडई परिसर, सदाशिव पेठ, भवानी पेठ, रविवार पेठ, बोहरी आळी यासह शहरातील व उपनगरांमधील बहुतांश दुकाने बंद असल्याचे चित्र आज होते. बेकरी, फळे-भाज्या आणि औषध दुकाने यांच्यासह अनेक दुकांनामधील व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होते. बंदला प्रतिसाद देत व्यापाऱ्यांनी स्वेच्छेने दुकाने बंद ठेवली होती. या बंदमध्ये हॉटेल व्यावसायिक, काही ठिकाणी लघुउद्योग, पथारी व्यावसायिक, तसेच विविध प्रकारच्या टपऱ्याही बंद होत्या. नेहमी वर्दळीने गजबजलेले चौक, बाजारपेठा व व्यापारी संकुले दिवसभर शांत दिसत होती. रस्त्यांवरील नागरिकांची व वाहनांची वर्दळही लक्षणीयरित्या कमी होती..Ajit Pawar Funeral News Updates : अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पूर्ण, अश्रूंनी व जड अंतःकरणाने अखेरचा निरोप.पवार यांच्या निधनामुळे व्यापारी वर्गात तीव्र हळहळ व्यक्त होत होती. अनेक ठिकाणी दुकाने बंद ठेवून त्यांच्या छायाचित्रांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. ‘‘हा बंद केवळ व्यवहार बंद ठेवण्यापुरता मर्यादित नसून, पवार यांच्या प्रती व्यक्त केलेली सामूहिक श्रद्धांजली आहे,’’ अशी भावना व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली,.आयटी कंपन्या सुरू; ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्राधान्य शहरातील आयटी क्षेत्रातील कंपन्या मात्र आज सुरू होत्या. अनेक आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याऐवजी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्यास सांगितले होते. काही ठिकाणी अत्यावश्यक सेवा वगळता कर्मचारी संख्या मर्यादित ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे आयटी पार्क परिसरातही नेहमीपेक्षा कमी वर्दळ दिसून आली.हॉटेल सकाळी बंद; संध्याकाळी खुलीशहरातील बहुतांश हॉटेल व्यावसायिकांनी सकाळच्या सत्रात आपली हॉटेल्स बंद ठेवली होती. मात्र सायंकाळनंतर काही हॉटेल्स पुन्हा सुरू करण्यात आली. श्रद्धांजलीच्या भावनेतून सकाळचा व्यवसाय बंद ठेवून संध्याकाळी मर्यादित स्वरूपात सेवा सुरू करण्यात आल्याचे हॉटेल व्यावसायिकांकडून सांगण्यात आले..अजित पवार यांनी श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी ८० हून अधिक प्रकारच्या व्यापाऱ्यांनी आज त्यांचे व्यवसाय बंद ठेवले होते. आमच्या क्षेत्रासाठी पवार यांनी वेळोवेळी मदत केली आहे. त्यांच्याप्रती आपली भावना व्यक्त करण्यासाठी बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.