Ajit Pawar : दुकाने बंद ठेवत व्यापाऱ्यांनी अर्पण केली श्रद्धांजली, बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; बाजारपेठांत शुकशुकाट

Pune traders shut shops to pay tribute to Ajit Pawar : पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मित निधनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी संघटनांनी दिवसभर दुकाने बंद ठेवून श्रद्धांजली अर्पण केली. प्रमुख बाजारपेठा ओस पडल्या, तर हॉटेल्स सकाळी बंद राहिली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मित निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी शहरातील अनेक व्यापारी संघटनानी त्यांच्या सदस्यांची दुकाने आज दिवसभर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पुणे व्यापारी महासंघातर्फे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार शहरातील व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत दुकाने बंद ठेवली. त्यामुळे प्रमुख बाजारपेठांसह उपनगरांमध्येही दिवसभर शुकशुकाटाचे वातावरण होते.

