Pune Grand Tour 2026 : पुण्यात आज सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्रमुख मार्गांवर निर्बंध

पुणे - पुणे शहर व जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने आयोजित 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर २०२६' या राष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या अनुषंगाने शहरातील वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. या स्पर्धेतील प्रोलॉग स्पर्धा सोमवारी (ता. १९) शहरात होणार असून, या दिवशी सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत काही प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात येणार आहे..प्रोलॉग स्पर्धेसाठी ठरविण्यात आलेल्या मार्गांवरून वाहनांची वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्यात येणार आहे. गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता), गणेशखिंड रस्ता (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ रस्ता), जंगली महाराज रस्ता, तसेच या मार्गांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतुकीवर निर्बंध लागू राहतील. स्पर्धेच्या कालावधीत हा संपूर्ण मार्ग दोन्ही बाजूस 'नो-पार्किंग झोन' करण्यात येणार आहे..वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित राहावी, तसेच स्पर्धकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा आदेश काढण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना (अग्निशामक दल, रुग्णवाहिका, पोलिस वाहने, तसेच स्पर्धेशी संबंधित अधिकृत वाहने) या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.दरम्यान, 'वाहनचालकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे. अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करून सहकार्य करावे,' असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..वाहतुकीसाठी बंद राहणारे मार्गखंडोजीबाबा चौक-गरवारे पूल-गुडलक चौकगुडलक चौक-संत तुकाराम महाराज पादुका चौक-ललित महल चौक-वीर चाफेकर चौकवीर चाफेकर चौक-सूर्यमुखी दत्त मंदिर चौक-रेंज हिल्स जंक्शनरेंज हिल्स जंक्शन-सिमला ऑफिस चौक-संचेती चौकसंचेती चौक-स. गो. बर्वे चौक-बालगंधर्व चौक-डेक्कन जिमखाना बसस्थानक.पर्यायी मार्गांची व्यवस्थास्वारगेटकडून पुणे विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी खंडोजीबाबा चौकाकडे न जाता अण्णा भाऊ साठे चौकातून ना. सी. फडके चौक, मांगीरबाबा चौक, सेनादत्त चौक, म्हात्रे पूलमार्गे जावे.स्वारगेटकडून खडकीच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांनी अण्णा भाऊ साठे चौक, पूरम चौक, बाजीराव रस्त्याने गाडगीळ पुतळा, कुंभार वेस, आरटीओ चौकमार्गे जावे.खंडोजीबाबा चौकात येणाऱ्या वाहनचालकांनी नळस्टॉप, पौड फाटा, आठवले चौक, विधी महाविद्यालय रस्त्याने जावे.गुडलक चौकात येणाऱ्या वाहनचालकांनी शेलारमामा चौक, प्रभात रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, विद्यापीठ चौकमार्गे जावे.वाहनचालकांनी स्वारगेट, शिवाजीनगर, खडकी, कर्वे रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, पौड रस्ता, औंध रस्ता, गणेशखिंड रस्ता आदी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. काही चौकांमध्ये 'यू-टर्न', तसेच एकेरी वाहतुकीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे..