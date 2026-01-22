पुणे

Pune Accidents Spots: पुण्यात मृत्यूचे रस्ते! शहरात ११० ‘ब्लॅक स्पॉट’, कात्रज-हडपसर सर्वाधिक धोकादायक

Pune’s 110 Traffic Black Spots: पुणे शहरात गेल्या तीन वर्षांत वारंवार अपघात होणारी ११० धोकादायक ठिकाणे म्हणजेच ‘ब्लॅक स्पॉट’ ओळखण्यात आली आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू
अनिल सावळे, सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. २१ : शहरातील रस्ते वाहतुकीचा वेग वाढत असतानाच अपघातांचा धोकाही तीव्र होत चालला आहे. गेल्या तीन वर्षांत शहरात वारंवार अपघात होणारी ११० अपघातप्रवण ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट) निश्‍चित केली आहेत. या ठिकाणी मृत्यू आणि गंभीर जखमी होण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. वाहतूक पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

