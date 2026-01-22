Pune Accidents Spots: पुण्यात मृत्यूचे रस्ते! शहरात ११० ‘ब्लॅक स्पॉट’, कात्रज-हडपसर सर्वाधिक धोकादायक

पुणे, ता. २१ : शहरातील रस्ते वाहतुकीचा वेग वाढत असतानाच अपघातांचा धोकाही तीव्र होत चालला आहे. गेल्या तीन वर्षांत शहरात वारंवार अपघात होणारी ११० अपघातप्रवण ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट) निश्चित केली आहेत. या ठिकाणी मृत्यू आणि गंभीर जखमी होण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. वाहतूक पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. .महामार्गांवर अपघातांचे प्रमाण अधिकपुणे-सोलापूर रस्ता, पुणे-नगर रस्ता, पुणे-सातारा रस्ता, मुंबई-बंगळूर महामार्ग आणि पुणे-सासवड मार्गावर मोठ्या प्रमाणात ‘ब्लॅक स्पॉट’ आढळले आहेत. या रस्त्यांवर वेगमर्यादा उल्लंघन, अवजड वाहनांची वर्दळ, अचानक वळणे, चुकीची पार्किंग आणि अपुरी सिग्नल व्यवस्था ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत..Pune Politics : विरोधी पक्षनेता पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? आक्रमक व अभ्यासू नगरसेवकासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात खलबते सुरू.कात्रज- मंतरवाडी रस्ता धोकादायकअवजड वाहतुकीमुळे कात्रज- खडी मशिन चौक- पिसोळी- उंड्री- मंतरवाडी हा रस्ता अत्यंत धोकादायक बनला आहे. खडी मशिन चौक सर्वाधिक अपघातप्रवण बनला आहे. या चौकातून पिसोळीच्या दिशेने वळताना अरुंद रस्ता आहे. येवलेवाडीतून कोंढव्याकडे येताना तीव्र उतार आहे. त्यात बेशिस्त वाहनचालकांची भर पडल्याने अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. या भागातील अतिक्रमणे काढावी लागणार आहेत. चौक मोठा असल्याने चारही बाजूला पुरेसे पोलिस आणि वॉर्डन ठेवून समन्वयाने वाहतूक नियमन करण्याची गरज आहे. या रस्त्यावर रात्री पथदिवे बंद असल्याने अंधारातच मार्ग काढावा लागतो. या भागातील वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे..सोलापूर रस्ता धोकादायकपुणे-सोलापूर रस्ता हा सर्वाधिक धोकादायक ठिकाण ठरला आहे. येथे तीन वर्षांत ३० गंभीर आणि प्राणघातक अपघात झाले असून, ११ जणांचा मृत्यू आणि १९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.सातारा रस्ता, वारजे उड्डाणपूल नवले पूल बसथांबा, खडी मशिन चौक, स्वारगेट चौक, विमाननगर चौक, खराडी बायपास, लोणी काळभोर, पेरणे फाटा यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश धोकादायक ‘ब्लॅक स्पॉट्स’मध्ये आहे..शिस्त पाळणे गरजेचेवाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, ‘ब्लॅक स्पॉट्स’वर चौकांची पुनर्रचना, सिग्नल सुधारणा, वेगमर्यादा नियंत्रण, रस्ते चिन्ह, प्रकाश व्यवस्था आणि सीसीटीव्ही देखरेख आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वाहनचालकांनीही वेगावर नियंत्रण ठेवणे, नियमांचे पालन करणे आणि सुरक्षित वाहन चालविण्यासाठी शिस्त पाळणे गरजेचे आहे.शहर वाहतूक पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांकडून या ‘ब्लॅक स्पॉट’वर अभियांत्रिकी सुधारणा करण्यात येत आहेत. अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, विशेषत: ड्रंक ॲण्ड ड्राइव्ह, ट्रिपल सीट, विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.- मनोज पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पुणे.Pune News : फ्लेक्स लावणारे नगरसेवक पदापासून राहणार दूर; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.