Pune Traffic Changes : पुणेकर लक्ष द्या! महापालिका निवडणुकीसाठी शहरात मोठे वाहतूक बदल; 'हे' मार्ग राहतील बंद

पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात १४ ते १६ जानेवारीदरम्यान सकाळी सहा ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. या कालावधीत काही प्रमुख रस्ते पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार असून, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. .शहरात १४ सप्टेंबर रोजी मतपेटी वाटप, १५ सप्टेंबर रोजी मतदान आणि १६ सप्टेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या कालावधीत मतदान केंद्रांच्या परिसरात गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेत वाहतुकीत बदल करण्यात येतील. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..Pune Rain : भर हिवाळ्यात उरुळी कांचनमध्ये पावसाचं रौद्र रूप; बळीराजावर पुन्हा अस्मानी संकट!.हडपसर परिसर :शिवसेना चौक ते साने गुरुजी परिसरापर्यंतचा मार्ग बंद राहणार आहे. यासाठी हडपसर वेस- अमरधाम स्मशानभूमी- माळवाडी- शिवसेना चौक- डीपी रस्ता मार्ग तसेच, हडपसर गाडीतळ- संजिवनी हॉस्पिटल - डीपी रस्त्याने सिद्धेश्वर हॉटेलकडे जाणारा मार्ग पर्यायी म्हणून वापरता येणार आहे..कोरेगाव पार्क परिसर :नॉर्थ मेन रस्ता लेन क्रमांक सी ते पाणीपुरवठा केंद्र, बंडगार्डन घाट- महात्मा गांधी चौक तसेच, महात्मा गांधी चौक ते मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारकाकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहतूक निर्बंध असतील. या मार्गांऐवजी कोरेगाव पार्क जंक्शन ते एबीसी फार्म या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा..समर्थ वाहतूक विभाग :पॉवर हाऊस चौक ते बॅनर्जी चौक, संत कबीर चौक ते क्वार्टरगेट चौक, ए. डी. कॅम्प चौक ते जुना मोटार स्टँड, तसेच रामोशी गेट ते जुना मोटार स्टँड या मार्गांवर वाहतुकीत बदल असेल. वाहनचालकांनी शांताई हॉटेल- क्वार्टरगेट चौक- जुना मोटार स्टँड- बाहुबली चौक- सेव्हन लव्हज चौक या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा..Pune Crime : "आमच्याकडे का बघितले?" बालाजीनगरमध्ये किरकोळ कारणावरून तरुणाला बेदम मारहाण!.विमानतळ परिसर :फिनिक्स मॉल मागील रस्ता ते सॉलिटेअर इमारत, निको गार्डन परिसरातील रस्ता वाहतुकीस बंद राहील. या मार्गावरील वाहतूक विमाननगर चौक, श्रीकृष्ण हॉटेल चौक तसेच दत्त मंदिर चौक मार्गे वळविण्यात येईल..विश्रामबाग वाहतूक विभाग :पूरम चौक ते टिळक चौक तसेच, अलका टॉकीज चौक ते पूरम चौक या मार्गांवरील वाहतूक बंद राहील. नागरिकांनी पूरम चौकातून बाजीराव रस्त्याने तसेच अलका टॉकीज चौकातून शास्त्री रस्त्याने दांडेकर पूलमार्गे इच्छित स्थळी जावे. न्यू इंग्लिश स्कूल- अलका टॉकीजमार्गे जावे..दत्तवाडी वाहतूक विभाग :बाजीराव रस्त्याने सणस पुतळा येथून ना. सी. फडके चौकाकडे तसेच, सारसबाग खाऊ गल्ली ते माधवराव पेशवे रस्त्याकडे जाणारा मार्ग बंद राहील. या मार्गांवरील वाहतूक ए.बी.सी. चौक, पूरम चौकातून वळविण्यात येणार आहे.