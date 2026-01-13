पुणे

Pune Traffic Changes : पुणेकर लक्ष द्या! महापालिका निवडणुकीसाठी शहरात मोठे वाहतूक बदल; 'हे' मार्ग राहतील बंद

Pune Alternate Routes : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी १४ ते १६ जानेवारी दरम्यान शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर वाहतूक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात १४ ते १६ जानेवारीदरम्यान सकाळी सहा ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. या कालावधीत काही प्रमुख रस्ते पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार असून, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

