Pune Traffic : पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका, आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचे संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण; बसथांब्यांच्या पुनर्रचनेचा आराखडा मात्र अद्याप कागदावरच

पुणे : शहरातील मध्यवर्ती भागासह प्रमुख रस्त्यांवरील रिक्षा व ‘पीएमपी’ बसथांब्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आखलेली पुनर्रचनेची योजना अद्याप कागदावरच आहे. महापालिका, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) व वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त सर्वेक्षण करूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाकडून विलंब केला जात आहे..शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते, चौकांचे दर्शनी भाग, सिग्नललगत आणि रस्त्यांच्या वळणांवर बसथांबे व रिक्षा स्टॅंड आहेत. यामुळे रस्त्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागतात, ज्याचा परिणाम इतर दिशांच्या वाहतुकीवरही होतो. बस थांबल्यानंतर पाठीमागील वाहने उजव्या बाजूने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा अपघाताची शक्यता निर्माण होते. अनेकदा यावरून बसचालक व अन्य वाहनचालकांमध्ये वादाचे प्रसंग घडत आहेत..Maan Hinjewadi Metro : ४ नोव्हेंबरपासून माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावर तब्बल २ लाख ६५ हजार प्रवाशांचा प्रवास.विशेषतः बसथांब्यांच्या परिसरात होणारी रिक्षांची गर्दी, प्रवाशांसाठी रस्त्यात थांबणाऱ्या रिक्षा आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे कोंडीत भर पडत आहे. शहरात पूर्वी ५० हजार रिक्षा होत्या, आता ही संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी थांब्याच्या जागा बदलण्याची प्रक्रिया हाती घेतली असली तरी, प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झालेली नाही.पुणे शहरात एक हजारांपेक्षा जास्त रिक्षा थांबे आहेत. मेट्रोचे काम, रस्ते रुंदीकरण आणि अन्य पायाभूत सुविधांमुळे अनेक जुन्या थांब्यांच्या जागा बदलल्या आहेत. थांब्यांसोबतच रस्त्यांवरील बेशिस्त व अनधिकृत पार्किंगचा प्रश्नही गंभीर आहे..बसथांब्यांसाठी ५० मीटरचा निकषमहापालिका, आरटीओ व वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतूक कोंडीचा अभ्यास करून काही निरीक्षणे नोंदविली होती. सिग्नल चौकापासून ५० मीटरच्या आत असलेल्या बसथांब्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. असे थांबे स्थलांतरित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, गणेशखिंड रस्ता, शिवाजीनगर रस्ता, पुणे-सोलापूर रस्ता आणि खराडी बाह्यवळण मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गांवर बसथांब्यांसाठी स्वतंत्र ‘बस-बे’ तयार करण्याची गरजही प्रशासनाने अधोरेखित केली होती.प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेतवाहतूक शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांमार्फत यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (आरटीओ) पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर ‘आरटीओ’कडून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. जोपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे कठीण झाले आहे. ‘आरटीओ’च्या मंजुरीनंतरच शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आखलेल्या या योजनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे..बसथांबे व रिक्षा थांबे स्थलांतरित करण्याचा तसेच काही थांबे नव्याने करण्याबाबतचा संबंधित प्रस्ताव आहे. त्याद्वारे वाहतुकीची समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी महापालिका, आरटीओ व वाहतूक पोलिस प्रयत्नशील आहेत. मात्र ‘आरटीओ’कडून त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मनोज पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त. पुणे पोलिसमहापालिकेने सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल वाहतूक पोलिसांना दिला आहे. त्यामध्ये वाहतूक कोंडीची कारणे व उपाययोजना स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत वाहतूक पोलिसांशी यासंदर्भात संपर्क साधून कार्यवाही केली जाईल.- राजेश बनकर, प्रमुख, पथ विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.