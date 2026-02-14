पुणे

Pune Traffic Update : महाशिवरात्रीसाठी पुण्यात वाहतूक बदल; फरासखाना व येरवडा परिसरात विशेष नियोजन

Pune traffic diversion Mahashivratri : पुणे येथे महाशिवरात्रीनिमित्त फरासखाना व येरवडा परिसरात वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले. पुणे शहर वाहतूक पोलिस यांनी गर्दी लक्षात घेऊन विविध चौकांवरील मार्ग वळविले असून नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाशिवरात्रीनिमित्त शहरातील फरासखाना व येरवडा परिसरातील शिवमंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाहतूक शाखेने वाहतुकीचे विशेष नियोजन केले आहे. नागरिकांना गैरसोय होऊ नये यासाठी रविवारी (ता. १५) विविध मार्गांवर तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत.

