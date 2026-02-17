पुणे

Pune Traffic: गुरुवारी पुणे शहरातील वाहतुकीत मोठे बदल; कोणते रस्ते बंद? कोणते रस्ते सुरु? वाचा सविस्तर

Important Traffic Changes in Central Pune for February 19: गुरुवार, दि. १९ फेब्रुवारी रोजी वाहतुकीमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत. पुणेकरांनी सर्व माहिती घेऊनच घराबाहेर पडावे.
सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest Update: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. १९) पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागात मिरवणुका आणि कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे.

