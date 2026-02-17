Pune Traffic: गुरुवारी पुणे शहरातील वाहतुकीत मोठे बदल; कोणते रस्ते बंद? कोणते रस्ते सुरु? वाचा सविस्तर

Pune Latest Update: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. १९) पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागात मिरवणुका आणि कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे..जयंतीनिमित्त पंडित नेहरू रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता आणि बाजीराव रस्त्यावरील वाहतूक आवश्यकतेनुसार वळविण्यात येणार आहे. मिरवणुकीच्या मार्गांवर काही काळासाठी वाहनांना प्रवेशबंदी राहणार असून, जड वाहनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या भागातील नागरिकांनी वेळेचे नियोजन करून प्रवास करावा. आपत्कालीन सेवा, रुग्णवाहिका आणि आवश्यक सेवांच्या वाहनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी मिरवणुकीच्या मार्गांवर वाहन आणू नये, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..Farmer News: शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विशेष कृती दलासोबत शेतकरी कृती समितीचे एसबी पाटील यांची चर्चा.वाहतुकीतील बदल पुढीलप्रमाणे१. जिजामाता चौकातून छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनचालकांनी स. गो. बर्वे चौकातून जंगली महाराज रस्त्याने खंडोजीबाबा चौक - लोकमान्य टिळक रस्त्याने जावे. २. गणेश रस्ता- दारूवाला पुलाकडून फडके हौद चौक, जिजामाता चौकाकडे येणारी वाहतूक दारूवाला पूल चौकातून वळविण्यात येतील. ३. केळकर रस्त्याने अप्पा बळवंत चौकातून जोगेश्वरी मंदिर चौकमार्गे बुधवार चौकाकडे येणारी वाहतूक आवश्यकतेनुसार वळविण्यात येईल. ४. लक्ष्मी रस्त्यावर सोन्या मारुती चौकापर्यंत मिरवणूक असेपर्यंत वाहने संत कबीर चौकातून वळविण्यात येतील. ५. पूरम चौकातून बाजीराव रस्त्याने शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी पूरम चौकातून टिळक रस्त्याने अलका टॉकीज आणि पुढे नामदार गोपाळकृष्ण गोखले (फर्ग्युसन रस्ता) रस्त्याने जावे. ६. मिरवणूक सुरू झाल्यानंतर अप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौकाकडे आणि बाजीराव रस्त्याने फुटका बुरूजकडे न जाता सर्व वाहनचालक केळकर रस्त्याने सरळ पुढे जातील. ७. मिरवणूक गाडगीळ पुतळा चौकाच्या पुढे जाईपर्यंत सर्व वाहने स्वातंत्र्यवीर सावरकर भवनजवळ पुलावरून बालगंधर्व रंगमंदिराच्या दिशेने सोडण्यात येतील..पोलिस भरतीच्या लेखी परीक्षेसाठी एका पदासाठी १० उमेदवार! सोलापूर शहर-ग्रामीण पोलिसांच्या १६९ पदांसाठी ३१६६ जण ‘मैदानी’त पास, वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.