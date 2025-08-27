Pune Traffic : कोथरूडमधील पदपथ, सायकल मार्ग अतिक्रमणांनी व्यापले; महापालिकेकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी

कोथरूड : परिसरातील पदपथ, सायकल मार्ग अतिक्रमणांनी गिळंकृत केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधेसाठी राबविलेल्या उपाययोजना अडचणीच्या ठरत आहेत. त्याचा फायदा कमी आणि नुकसान जास्त असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित होत आहे..कोथरूडमधील मुख्य रस्त्यावर असलेले सर्व पदपथ, सायकल मार्ग हे पथारीवाले, गॅरेज व्यावसायिक व इतर अतिक्रमणांनी व्यापले आहेत. याशिवाय, अनधिकृत वाहनतळ झाले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना जीवमुठीत घेऊन मुख्य रस्त्यावरून वाहतुकीतून वाट काढत पुढे जावे लागते..स्थानिक नागरिक अमित सातपुते म्हणाले की, ‘पदपथावर बांधकाम साहित्य, राडारोडा टाकण्यात आल्याने रस्ता आणि पदपथ अडतात. त्यावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. सायकल मार्ग, पदपथावरील अतिक्रमण हटविता येत नसेल तर पदपथ उभारण्याचा खर्च महापालिकेने कशाला करावा.’.गणेशोत्सवामुळे वाहतुकीला रस्ता अपुरा पडत आहे. कोथरूड येथील एसएनडीटी, पौडफाटा येथे फोकल नेक तयार झाला आहे. एमआयटी परिसर, कोथरूड गाव, सुतार दवाखाना परिसर येथे वाहतूक कोंडी होत असते. त्यावर मात करण्यासाठी वाहतूक नियंत्रक उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. त्याचसोबत उत्सवकाळात वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची सर्वांनीच काळजी घेतल्यास हा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल. याशिवाय, मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी यात पुढाकार घेतला तर प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.- मनोज शेडगे, वाहतूक निरीक्षक, कोथरूड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.