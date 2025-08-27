पुणे

Pune Traffic : कोथरूडमधील पदपथ, सायकल मार्ग अतिक्रमणांनी व्यापले; महापालिकेकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी

Kothrud News : कोथरूडमधील पदपथ, सायकल मार्ग अतिक्रमणांनी गिळंकृत झाले असून, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी वाढली आहे. स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
Pune Traffic
Pune Traffic Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोथरूड : परिसरातील पदपथ, सायकल मार्ग अतिक्रमणांनी गिळंकृत केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधेसाठी राबविलेल्या उपाययोजना अडचणीच्या ठरत आहेत. त्याचा फायदा कमी आणि नुकसान जास्त असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित होत आहे.

Loading content, please wait...
Kothrud
Traffic
Traffic rules
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com