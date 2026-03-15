Pune Traffic: बेशिस्त वाहतूक बेलगाम; कोट्यवधींचा दंड वसूल; तरीही वाहनचालकांकडून नियमांचे उल्लघंन

पुणे : शहरातील वाहतूक शिस्तीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. वाहतूक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली, दंडही आकारला; तरीही रस्त्यांवरील बेशिस्तीला लगाम बसला नाही. दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. वाहतूक पोलिसांकडे अत्याधुनिक यंत्रणा, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही..एआय आधारित स्मार्ट ट्राफिक प्रणालीचा प्रस्ताव अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परिणामी वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण वाढत असून, या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.पुणे शहरात रस्ते तेच आहेत; पण वाहने अनेक पटींनी वाढली आहेत. त्यातच बेशिस्त वाहनचालकांमुळे परिस्थिती अधिकच बिघडत आहे. सिग्नल तोडणे, नो-एंट्रीतून वाहन चालवणे, मद्यसेवन करून वाहन चालविणे, चुकीच्या दिशेने धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे, ट्रिपल सीट आणि मोबाइलवर बोलत वाहन चालवण्याचे प्रकार रोजचे झाले आहेत..स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली कागदावरच शहरात एआय आधारित वाहतूक नियंत्रण प्रणाली सुरू झालेली नाही. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी इंटेलिजंट ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (आयटीएमएस) आणि इंटिग्रेटेड ट्राफिक बूथ पोलिसिंग सिस्टम (आयटीबीपीएस) यासारख्या आधुनिक यंत्रणांची गरज आहे. तरी त्या अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेल्या नाहीत..प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबितपुणे पोलिसांनी राज्य सरकारकडे एआय आधारित स्मार्ट ट्राफिक मॅनेजमेंट प्रणालीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील प्रमुख चौकांवर स्मार्ट कॅमेरे बसविणे, एआयच्या मदतीने वाहतूक कोंडीचे विश्लेषण करणे, सिग्नल नियंत्रण स्वयंचलित करणे आणि रिअल-टाइम ट्राफिक मॉनिटरिंग सुरू करणे असा आराखडा आहे. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे..दंड भरण्यास टाळाटाळ ई-चलन प्रणालीद्वारे नोंदवलेल्या १८ लाख ७२ हजार प्रकरणांपैकी सुमारे ९ लाख ७५ हजार ई-चलन अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे दंड वसुलीचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रलंबित दंडासाठी वाहनचालकांना नोटिसा पाठविण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे..वाहतूक पोलिसांची कारवाईवर्ष\tएकूण चलन\tभरपाई२०२३\t१०,३२,४१५\t७,२८,३२५२०२४\t११,०४,११५\t७,५२,१८३२०२५\t१९,८७,०००\t८,९७,०००.वसूल दंडाची रक्कम (रुपयांत)४६,०१,३५,०००४८,९३,६६,०००५४,१६,७६,०००.२०२५ मधील कारवाईया वर्षभरात १९.८७ लाख वाहतूक नियमभंगाची प्रकरणे नोंदली गेली. सुमारे पाच लाख वाहनचालकांनी एकेरी मार्गाचा भंग केला. ४३ हजारांहून अधिक चालकांनी चुकीच्या दिशेने वाहन चालवले. १.७१ लाख वाहनचालकांनी सिग्नल तोडले. ४२ हजार वाहनचालक मोबाइलवर बोलत वाहन चालवत होते. पदपथावरून वाहन चालवण्याच्या दहा हजार घटना समोर आल्या. (या आकडेवारीतून शहरातील वाहतूक शिस्त कोलमडल्याचे स्पष्ट होते).इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक बूथ पोलिसिंग सिस्टीम (आयटीबीपीएस) संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रस्तावास लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच इंटेलिजंट ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) कार्यान्वित झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. वाहतूक शाखेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक नियमन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. - अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.