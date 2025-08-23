पुणे

Pune Traffic : आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांचे नागरिकांना आवाहन; उड्डाणपुलासाठी सूचना द्या

University Chowk Flyover Update : विद्यापीठ चौक उड्डाणपुलाची एक मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली झाली असून, उर्वरित काम पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांनी वाहतूक सुधारण्याचे उपाय सुचवावेत, असे आवाहन आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केले आहे.
Updated on

पुणे : आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौकात (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक) उभारण्यात येत असलेल्या पुलाची औंधकडून शिवाजीनगरच्या दिशेने येणारी मार्गिका वाहतुकीसाठी नुकतीच खुली करण्यात आली. संपूर्ण उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे.

