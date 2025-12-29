Pune Traffic News : पुणेकरांनो सावधान! वाहतूक पोलिसांचा बडगा; ३ वर्षांत ४२ लाख वाहनचालकांवर कारवाईचा 'रेकॉर्ड'

पुणे : शहरात वाहतूक कोंडी, अपघात रोखण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर आळा घालण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. २०२३ ते २३ डिसेंबर २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२ लाख ६६ हजार वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. दरवर्षी कारवाईचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे चित्र आहे.वाहतूक शाखेच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये १० लाख ९२ हजार ६७९, २०२४ मध्ये ११ लाख ८६ हजार ८४, तर २०२५ मध्ये १९ लाख ८७ हजार २५६ वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. नो एंट्री व वन-वे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, तीन वर्षांत सर्वाधिक एकूण सात लाख ८८१ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. २०२५ मध्येच पाच लाख १,६६७ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे..वाहतूक पोलिसांकडून सिग्नल तोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तीन वर्षांत तीन लाख ९ हजार ६९१ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. यामध्ये २०२३ मध्ये ६६ हजार ६४८, २०२४ मध्ये ७१ हजार ८४१, तर २०२५ मध्ये तब्बल एक लाख ७१ हजार २०२ कारवाया करण्यात आल्या आहेत.ट्रिपल सीट दुचाकीस्वारांविरुद्ध २०२३ ते २०२५ या काळात एक लाख ३९ हजार ५०६ कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २०२५ मध्येच ६८ हजार ९४० प्रकरणांची नोंद झाली आहे. तीन वर्षांत विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणाऱ्या ८५ हजार २१ जणांवर कारवाया करण्यात आल्या आहेत..Raigad News: दिवसभरात ९८ हजारांचा दंड, नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई.अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या धोकादायक वाहन चालविणाऱ्या १५ हजार २६४, तर मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या ११ हजार ९५१ जणांवर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणाऱ्यांविरुद्धही तीन वर्षांत ७८ हजार ५८२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली.पादचारी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पदपथावर पार्किंग करणाऱ्या चार हजार ८९५ आणि पदपथावरून वाहन चालविणाऱ्या १३ हजार ५३७ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, काळी काच (टिंटेड ग्लास) वापरणाऱ्या वाहनांवर ४४ हजार ३२५ प्रकरणे दाखल झाली आहेत..शहरात वाहतूक शिस्त लावण्यासाठी सीसीटीव्ही, ई-चलन प्रणाली आणि विशेष मोहीम राबवून निर्णायक पावले उचलली जात आहेत. रस्त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी पदपथांवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला पत्र देण्यात आले आहे. पदपथांवरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाकडून संयुक्त प्रयत्न करण्यात येतील.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.