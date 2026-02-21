Pune Traffic : सायलेन्सर व ड्रिंक ॲण्ड ड्राईव्हविरोधात वाहतूक शाखेची कारवाई; ३४८ बुलेटस्वरांकडून तीन लाख ३४ हजार रुपयांचा दंड वसूल

पुणे : वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक विभागाकडून शुक्रवारी शहरभर मॉडिफाईड सायलेन्सर असलेल्या बुलेटस्वरांच्या विरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान ३४८ बुलेटस्वरांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या दुचाकीचे मॉडिफाईड सायलेन्सर काढून जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईत ३४८ मॉडिफाईड सायलेन्सर आणि १४८ वाहने जप्त करण्यात आले असून तीन लाख ३४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे..Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका.याशिवाय इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवरही कारवाई करण्यात आली. विविध नियमभंग प्रकरणांतून एकूण १५ लाख ७३ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली. दरम्यान, त्याच दिवशी ड्रिंक अँड ड्राईव्ह प्रकरणांमध्येही विशेष कारवाई करण्यात आली. येथील मोटार वाहन न्यायालयात ५३ आरोपींवर खटले दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने त्यापैकी ४४ आरोपींना एकूण चार लाख २९ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला असून तो दंड तत्काळ वसूल करण्यात आला..मॉडिफाईड सायलेन्सरचा वापर केल्याने ध्वनिप्रदूषण वाढून नागरिकांना त्रास होतो. तसेच मद्यपान करून वाहन चालविणे हा गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा असून यामुळे स्वतःचा व इतरांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे सर्व वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करून सुरक्षित आणि शांततामय पुणे शहर घडविण्यास सहकार्य करावे.हिम्मत जाधव, उपायुक्त, वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.