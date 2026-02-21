पुणे

Pune Traffic : सायलेन्सर व ड्रिंक ॲण्ड ड्राईव्हविरोधात वाहतूक शाखेची कारवाई; ३४८ बुलेटस्वरांकडून तीन लाख ३४ हजार रुपयांचा दंड वसूल

Pune Traffic Violation Drive : वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई! ३४८ बुलेट सायलेन्सर आणि १४८ वाहने जप्त करण्यात आली असून, वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांकडून एकूण १५.७३ लाख रुपयांचा दंड पोलिसांनी एका दिवसात वसूल केला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक विभागाकडून शुक्रवारी शहरभर मॉडिफाईड सायलेन्सर असलेल्या बुलेटस्वरांच्या विरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान ३४८ बुलेटस्वरांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या दुचाकीचे मॉडिफाईड सायलेन्सर काढून जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईत ३४८ मॉडिफाईड सायलेन्सर आणि १४८ वाहने जप्त करण्यात आले असून तीन लाख ३४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

