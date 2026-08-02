Pune Traffic: पुण्यात नो-एंट्री मोडणाऱ्या डंपर-मिक्सर चालकांवर वाहतूक पोलिसांची धडक कारवाई; गुन्हे नोंद, पुढील काळातही मोहिम सुरूच

पुणे : गर्दीच्या वेळेत (पिक अवर्स) वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर धोकादायकपणे धावणाऱ्या अवजड वाहनांविरोधात वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या आरएमसी मिक्सर, डंपर आणि ट्रॅक्टर चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..वाहतूक शाखेकडून शहरात अपघात आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी जड वाहनांना ठराविक वेळेत प्रवेशास मनाई केली आहे. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून आरएमसी मिक्सर, डंपर व इतर अवजड वाहने सर्रास चालवली जात आहेत. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी या बेशिस्त अवजड वाहनचालकांवर कारवाई वाढवली आहे. वानवडी, मुंढवा, डेक्कन, लष्कर, भारती विद्यापीठ आणि बोपोडी परिसरात अशा वाहनचालकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत..वानवडी वाहतूक विभागाने भैरोबानाला आणि गोळीबार चौकात सहा आरएमसी मिक्सर आणि डंपर चालकांवर कारवाई केली. मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. लष्कर पोलिसांनीही इंदिरा गांधी चौकात मिक्सर चालकावर कारवाई केली. मुंढवा चौकापासून ताडीगुत्ता चौकापर्यंतच्या गर्दीच्या मार्गावर मनाई असतानाही मालकाच्या सांगण्यावरून मिक्सर वाहने चालवणाऱ्या तीन वाहन चालकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले..डेक्कन वाहतूक विभागाने प्रभात रस्त्यावर मिक्सर चालक, तर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी कात्रज जंक्शन येथे आरएमसी वाहन चालकाविरुद्ध कारवाई केली. बोपोडी चौकात एका दुचाकीस्वाराला धडक देऊन मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या ट्रेलर चालकावर खडकी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अवजड वाहनचालकांविरोधात ही कारवाई यापुढेही अशीच सुरूच राहील, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..(पीक अवर्समधील निर्बंध) :पुण्यातील मध्यवर्ती व गर्दीच्या रस्त्यांवर जड वाहनांना खालील वेळेत पूर्णतः प्रवेशबंदी लागू आहे.सकाळची नो-एंट्री वेळ : सकाळी ८ ते दुपारी १२सायंकाळची नो-एंट्री वेळ : सायंकाळी ४ ते रात्री ९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.