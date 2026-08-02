पुणे

Pune Traffic: पुण्यात नो-एंट्री मोडणाऱ्या डंपर-मिक्सर चालकांवर वाहतूक पोलिसांची धडक कारवाई; गुन्हे नोंद, पुढील काळातही मोहिम सुरूच

पुण्यात पिक अवर्समध्ये नो-एंट्री झोनमध्ये घुसणाऱ्या आरएमसी मिक्सर, डंपर, ट्रेलर चालकांवर वाहतूक पोलिसांची मोठी मोहीम; गुन्हे नोंदवून कडक कारवाईची सुरूवात
Pune Traffic Police have intensified action against RMC mixers, dumpers and other heavy vehicles violating no-entry restrictions during peak hours, registering criminal cases to improve road safety and ease congestion.

Pune Traffic Police have intensified action against RMC mixers, dumpers and other heavy vehicles violating no-entry restrictions during peak hours, registering criminal cases to improve road safety and ease congestion.

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : गर्दीच्या वेळेत (पिक अवर्स) वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर धोकादायकपणे धावणाऱ्या अवजड वाहनांविरोधात वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या आरएमसी मिक्सर, डंपर आणि ट्रॅक्टर चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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