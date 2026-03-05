पुणे

Pune Traffic : शिवजयंतीनिमित्त पुण्यात वाहतूक बदल; लक्ष्मी रस्ता आणि आसपासच्या मार्गांवर वळवणी

Pune Shiv Jayanti traffic changes : पुण्यात ६ मार्च रोजी शिवजयंतीनिमित्त भव्य मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात आले असून, लक्ष्मी रस्ता, शिवाजी रस्ता आणि मध्यवर्ती पेठांमधील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत; वाहनचालकांसाठी प्रशासनाकडून पर्यायी मार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे.
Pune Shiv Jayanti traffic changes

Pune Shiv Jayanti traffic changes

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शुक्रवारी (ता. ६) शहरातील मध्यवर्ती भागात मिरवणुका निघणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. लक्ष्मी रस्ता- छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता परिसरात आणि आसपासच्या मार्गांवर सकाळी सात वाजल्यापासून गर्दी ओसरेपर्यंत काही मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Traffic

Related Stories

No stories found.