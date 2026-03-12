Pune Traffic: पुणेकर झाले पोलिस! ४० लाख नागरिकांनी कमावून दिले १२ कोटी; ‘पीटीपी’ला राष्ट्रीय पुरस्कार

Pune Latest News: वाहतूक पोलिसांनी विकसित केलेल्या पुणे ट्रॅफिक ॲप (पीटीपी) उपक्रमाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली आहे. केंद्र सरकारच्या सुशासन आणि डिजिटल इनोव्हेशन क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा ‘१०७ वा स्कॉच अवॉर्ड’ पुणे पोलिसांच्या ‘पीटीपी’ अॅपला जाहीर झाला आहे. येत्या २८ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथील ‘इंडिया हॅबिटेट सेंटर’मध्ये एका सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे..नागरिक झाले ‘खाकी’ वर्दीविना पोलिसशहरातील सुजाण नागरिक हे देखील ‘खाकी’ वर्दीविना पोलिसच आहेत, या संकल्पनेतून १४ जून २०२५ रोजी हे अॅप लाँच करण्यात आले होते. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी हे अॅप विकसित केले आहे. ओमिनी ब्रीज टेक्नॉलॉजी आणि क्रिश इंट्राट्रेड या कंपन्यांच्या तांत्रिक सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.गेल्या आठ महिन्यांत एक लाख ४० हजारांहून अधिक नागरिकांनी हे अॅप डाऊनलोड केले आहे. नागरिकांनी दोन लाखांपेक्षा जास्त वाहतूक नियमभंगाची माहिती छायाचित्रांसह वाहतूक पोलिसांना पाठवली. या तक्रारींच्या आधारे बेशिस्त वाहनचालकांवर १२ कोटी रुपयांहून अधिक दंड आकारण्यात आला आहे..Theur Theft : महिला पोलिसाच्या घरांतच चोरट्यांनी केली हातसफाई; रोख रकमेसह ९ लाखांचे सोन्या चांदीचे दागिने केले लंपास.केवळ नियमभंगच नाही, तर रस्ते अपघात, वाहनातील बिघाड, खड्डे, तेल गळती, पाणी साचणे आणि झाडे पडणे अशा पाच हजार चारशेहून अधिक समस्यांची माहिती नागरिकांनी कळवली आहे. यापैकी ८० टक्के समस्यांवर पुणे महापालिकेकडून तत्काळ कार्यवाही करण्यात आली आहे.‘स्कॉच’ अवॉर्ड'साठी प्रकल्पाचे सादरीकरण, तज्ज्ञ समितीद्वारे मूल्यांकन आणि देशभरातील नागरिकांचे ऑनलाइन मतदान यांचा समावेश होता. नाविन्यपूर्णता, पारदर्शकता आणि समाजावर झालेला सकारात्मक परिणाम या निकषांवर हे अॅप सरस ठरले आहे..Junnar Crime : विद्यार्थिनीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करून पसार झालेल्या आरोपी युवकाने झाडाला गळफास घेऊन संपविले जीवन.‘‘या पुरस्कारामुळे पुणे पोलिसांच्या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांना राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. भविष्यातही नागरिकांच्या सहभागातून शहरातील वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध करण्याचा आमचा संकल्प आहे.’’ - मनोज पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.