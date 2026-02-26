Pune : मोबाईलवरील ट्रॅफिक E Challan इग्नोर केल्यास थेट दोन प्रकारची कायदेशीर कारवाई; १९ लाख चलन थकित, ४१० कोटींच्या वसुलीची मोहीम

पुणे : वाहतूक नियम मोडल्याबद्दलचे थकित ई-चलान आता दुर्लक्षित ठेवणे महागात पडणार! पुणे शहर पोलिसांनी १९ लाखांहून अधिक प्रलंबित चलनांच्या ४१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वसुलीसाठी शहरव्यापी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदार वाहनमालकांना लवकरच औपचारिक नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत..प्रचंड थकबाकी जमापुणे शहर वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत आणि त्याही आधीच्या काळातील अनेक वाहतूक उल्लंघन प्रकरणांतील दंड अद्याप भरला गेला नाही. यामुळे प्रचंड थकबाकी जमा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नागरिकांना नियमित दंड भरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा आणि थकित रक्कम वसूल करण्याचा निर्धार केला आहे.१९ लाखांहून अधिक ई-चलान अद्याप थकलेलेअतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी सांगितले, “वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध जारी केलेले १९ लाखांहून अधिक ई-चलान अद्याप थकलेले आहेत. ही चक्रवाढ रक्कम वसूल करण्यासाठी आम्ही एक विशेष मोहीम राबवत आहोत. नागरिकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तातडीने दंड भरण्याचे आवाहन आम्ही करतो.”.पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) हिम्मत जाधव यांनी याबाबत माहिती दिली. “२६ फेब्रुवारी ते १ मार्च या कालावधीत नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एसएमएसद्वारे नोटिसा पाठवल्या जातील. हे संदेश केवळ अधिकृत शॉर्ट कोड MHPECH-G वरून येतील. या चार दिवसांमध्ये येणारे संदेशच अधिकृत मानावेत. त्यानंतर आलेला कोणताही मेसेज संशयास्पद समजावा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.नोटिसेत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, प्राप्त झालेल्या सूचनेनुसार संबंधित वाहनमालकाने ३० दिवसांच्या आत दंड भरावा. यासाठी अधिकृत वेबसाइट https://mahatrafficechallan.gov.in पुणे वाहतूक पोलिस अॅप (PTP अॅप) किंवा जवळच्या वाहतूक विभाग कार्यालयात जाऊन QR कोड, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे ई-चलान मशीनवर पेमेंट करता येईल. ३० दिवसांच्या मुदतीनंतरही दंड न भरल्यास३० दिवसांच्या मुदतीनंतरही दंड न भरल्यास दोन प्रकारची कायदेशीर कारवाई होईल. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) प्रस्ताव पाठवून ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल किंवा न्यायालयात चलन खटला दाखल करून चालकावर खटला चालवला जाईल..Pune News: पुणे जिल्ह्यातील वर्ग-२ जमिनींच्या ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग; २ हजार १०० प्रकरणांची तपासणी, ५ मार्चपर्यंत अहवालाचे आदेश! .पोलिसांनी सायबर फसवणुकीबाबतही नागरिकांना सतर्क केले आहे. “आम्ही कोणतीही APK फाइल किंवा संशयास्पद लिंक पाठवत नाही. OTP कोणाशीही शेअर करू नका. फक्त अधिकृत पद्धतीनेच पेमेंट करा. कोणताही संशयास्पद मेसेज, कॉल किंवा लिंक आल्यास तातडीने जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवा,” असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..या मोहिमेचा मुख्य हेतू म्हणजे वाहतूक नियमांचे पालन करणे, प्रलंबित दंडाची पारदर्शक वसुली करणे आणि शहरातील वाहतूक शिस्त दृढ करणे हा आहे. हिम्मत जाधव म्हणाले, “नागरिकांनी या उपक्रमाला पूर्ण सहकार्य करावे. वेळेत दंड भरणे केवळ वैयक्तिक जबाबदारी नाही तर शहरातील सुरक्षित वाहतूक वातावरण निर्माण करण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.”.पुणे पोलिसांच्या प्रेस नोटनुसार, ही मोहीम केवळ थकबाकी वसूल करण्यासाठी नाही तर नागरिकांना नियम पाळण्याची जाणीव निर्माण करण्यासाठीही आहे. गेल्या काही वर्षांत ई-चलान प्रणालीचा वापर वाढला असला तरी अनेकजण दंडाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे ही मोहीम अत्यंत आवश्यक ठरली आहे. नागरिकांनी या नोटिसाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि दिलेल्या मुदतीत दंड भरण्याचे आवाहन पुणे वाहतूक पोलिसांनी केले आहे. .Pune Accident: पिकअप व बोलोरोच्या धडकेत एक ठार, 9 गंभीर जखमी; अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील घटना, अंधारात काय घडलं! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.