Pune : मोबाईलवरील ट्रॅफिक E Challan इग्नोर केल्यास थेट दोन प्रकारची कायदेशीर कारवाई; १९ लाख चलन थकित, ४१० कोटींच्या वसुलीची मोहीम

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : वाहतूक नियम मोडल्याबद्दलचे थकित ई-चलान आता दुर्लक्षित ठेवणे महागात पडणार! पुणे शहर पोलिसांनी १९ लाखांहून अधिक प्रलंबित चलनांच्या ४१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वसुलीसाठी शहरव्यापी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदार वाहनमालकांना लवकरच औपचारिक नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत.

