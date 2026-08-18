पुणे

Pune traffic: पुण्यात पोलिस रस्त्यावर उभं राहून ई-चलन करणार नाहीत! प्रायोगिक तत्त्वावर निर्णय; उच्चस्तरीय बैठक संपन्न

Pune traffic police e challan update: पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या पुढाकाराने ही बैठक संपन्न झाली. असून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि विविध क्षेत्रांत काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते बैठकीला उपस्थित होते.
Pune traffic plan

Pune traffic plan

esakal

संतोष कानडे
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Amitesh Kumar traffic rules: पुणे शहरातील वाहूतक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीसाठी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते बैठकीसाठी हजर होते.

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