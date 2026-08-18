Pune traffic: पुण्यात पोलिस रस्त्यावर उभं राहून ई-चलन करणार नाहीत! प्रायोगिक तत्त्वावर निर्णय; उच्चस्तरीय बैठक संपन्न

Amitesh Kumar traffic rules: पुणे शहरातील वाहूतक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीसाठी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते बैठकीसाठी हजर होते..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या पुढाकाराने ही बैठक संपन्न झाली. असून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि विविध क्षेत्रांत काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासमोर पुण्यातील वाहतूक समस्यांचा पाढा वाचण्यात आला..सुप्रीम कोर्टात घमासान! ठाकरेंच्या वकिलांनी थेट शिंदेंच्या आमदारकीवरच बोट ठेवलं, सिब्बल यांचा सर्वात मोठा युक्तिवाद .वाहतूक कोंडी, हॉकर्स आणि अपघातांवर उपाययोजनांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विविध समस्यांवर काम करण्यासाठी सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सल्लागार समितीकडून पुढील १५ दिवसांत उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत..काय म्हणाले मुरलीधर मोहोळ?मंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, वाहतूक हा विषय संवेदनशील आहे तो स्वीकारला पाहिजे. पुणे हे वास्तव्यासाठी देशातील सर्वोत्तम शहर आहे. त्यामुळे लोकसंख्या जास्त आहे. शहरातील खड्डे, वाहतूक नियोजन यावर बैठकीत चर्चा झाली. तातडीने खड्डे बुजवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत..सर्व चौक्यांसाठी सल्लागार समित्या- अमितेश कुमारपुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, आता आम्ही सगळ्या चौक्यांसाठी नवीन सल्लागार समित्या स्थापन करणार आहोत. स्थानिक प्रश्न आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्यावर काम करण्यात येणार आहे. आम्ही एक पत्रक काढले असून प्रायोगिक तत्वावर ई-चलन रस्त्यावर उभे राहून करणार नाहीत..Monthly Rashi Bhavishya: मंगळ मिथुन राशीत येताच ‘या’ ४ राशींचं नशीब चमकणार! पुढचे ३० दिवस पैसा, प्रमोशन अन् मालमत्तेत मिळणार मोठं यश.अमितेश कुमार पुढे म्हणाले, जे काही होईल ते कंट्रोल रूममधून होईल. आमचे सगळे कर्मचारी फक्त वाहतूक कोंडीवर काम करतील. पुढच्या १५ दिवसांत ते आम्हाला आराखडा देतील. विशेष म्हणजे आम्ही प्रायोगिक तत्वावर काम करत आहोत म्हणजे कारवाई होणार नाही असं नाही. आम्ही 'ड्रिंक अँड ड्राइव'वर कारवाई करणार आहोत.. फॅन्सी नंबर प्लेटवरही कारवाई होईल. तसेच वाहनधारकांना गाड्याचे डार्क ग्लास बदलून घ्यावे लागतील. त्यामुळे नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.