Pune Traffic News : अपघात रोखण्यासाठी कठोर पावले! पुणे वाहतूक पोलिसांचा इशारा; नियम तोडल्यास थेट दुचाकी जप्त होणार?

पुणे : एकाच दुचाकीवरून तिघांचा प्रवास करणाऱ्या ‘ट्रिपल सीट’सह अन्य प्रकारचे वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरुद्ध वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा धडाका कायम ठेवला असून गेल्या दोन दिवसात वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांच्या ९८८ दुचाकी ताब्यात घेतल्या आहेत. या बेशिस्त दुचाकीस्वारांकडून २१ लाख ३७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. .Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका.भरधाव, व बेशिस्त दुचाकीस्वारांमुळे गंभीर स्वरूपाचे अपघात घडतात. एकाच दुचाकीवरून तिघांचा प्रवास अशा प्रकारचा नियमभंग करणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई तीव्र केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत दोन हजार ६४९ दुचाकीस्वारांविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केली. तर ९८८ दुचाकी ताब्यात घेतल्या..ताब्यात घेतलेल्या दुचाकी कागदपत्रांची पूर्तता, थकीत दंड भरल्यानंतर ताब्यात देण्याची प्रक्रिया टप्याटप्याने पार पाडण्यात येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली. आतापर्यंत विशेष मोहिमेद्वारे वाहतूक पोलिसांनी ट्रिपल सीट, तसेच अन्य प्रकारचे वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून एक कोटी तीन लाख २५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.