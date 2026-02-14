पुणे

Pune Traffic News : अपघात रोखण्यासाठी कठोर पावले! पुणे वाहतूक पोलिसांचा इशारा; नियम तोडल्यास थेट दुचाकी जप्त होणार?

Pune triple seat fine : पुणे येथे ट्रिपल सीट व अन्य नियमभंगाविरोधात पुणे शहर वाहतूक पोलिस यांनी दोन दिवसांत ९८८ दुचाकी जप्त केल्या. २१.३७ लाख दंड वसूल केला असून विशेष मोहिमेत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक दंड आकारण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एकाच दुचाकीवरून तिघांचा प्रवास करणाऱ्या ‘ट्रिपल सीट’सह अन्य प्रकारचे वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरुद्ध वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा धडाका कायम ठेवला असून गेल्या दोन दिवसात वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांच्‍या ९८८ दुचाकी ताब्यात घेतल्या आहेत. या बेशिस्‍त दुचाकीस्वारांकडून २१ लाख ३७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

