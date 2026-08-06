पुणे

Pune Traffic: वाहतूक कोंडीत पुणे जगात पाचव्या क्रमांकावर; पुणेकरांचे किती तास रस्त्यावर जातात? शहरात वाहनांचा प्रतितास वेग किती?

Traffic Nightmare in Pune: टॉम टॉम संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकरांचे १५२ तास वाया गेले आहेत.
Pune ranks 5th globally traffic congestion

Pune ranks 5th globally traffic congestion

esakal

संतोष कानडे
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TomTom Traffic Index 2025 Report: शहरातील वाहतूक कोंडीच्या बाबतीत पुणेकरांची कायम तक्रार असते. काहीही केलं तरी ट्रॅफिकच्या समस्येतून पुणेकरांची मुक्तता होताना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये नागरिकांना जास्तीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. वाहतूक कोंडीमध्ये पुणे शहर जगात पाचव्या स्थानी असल्याचा अहवाल 'टॉम टॉम' या संस्थेने जाहीर केला आहे.

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