Pune Traffic: वाहतूक कोंडीत पुणे जगात पाचव्या क्रमांकावर; पुणेकरांचे किती तास रस्त्यावर जातात? शहरात वाहनांचा प्रतितास वेग किती?

TomTom Traffic Index 2025 Report: शहरातील वाहतूक कोंडीच्या बाबतीत पुणेकरांची कायम तक्रार असते. काहीही केलं तरी ट्रॅफिकच्या समस्येतून पुणेकरांची मुक्तता होताना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये नागरिकांना जास्तीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. वाहतूक कोंडीमध्ये पुणे शहर जगात पाचव्या स्थानी असल्याचा अहवाल 'टॉम टॉम' या संस्थेने जाहीर केला आहे..संस्थेची आकडेवारी काय सांगते?टॉम टॉम संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये वाहतूककोंडीमुळे पुणेकरांचे १५२ तास वाया गेले आहेत. शहरातील वाहतूक कोंडी सरासरी ७१ टक्के असल्याचं अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे. शहरात १८ किलोमीटर प्रतितास असा वाहनांचा सरासरी वेग असल्याची बाब समोर आलीय.संस्थेच्या अहवालातील माहितीनुसार, १५ मिनिटांत पुणेकरांना फक्त ४.५ किलोमिटर अंतराचा प्रवास करता येतो. १० किलोमीटरचे अंतर गाठण्यासाठी सरासरी ३३ मिन २० सेकंद एवढा वेळ लागतो. २०२५ मधील १६ ऑक्टोबर हा दिवस पुणे शहरातील भीषण वाहतूक कोंडीचा दिवस ठरला. २.७ किलोमीटर अंतर पार करायला तब्बल १५ मिनिटं वेळ लागला होता..Mumbai News: लोकलमधून उतरताना तोल गेला, तरुणीला पाहताच महिला टीसी देवदूतासारखी धावत आली अन्...; डोंबिवली स्थानकात काय घडलं? .पहिल्या क्रमांकाचं शहर कोणतं?जगातील वाहतूक कोंडीमध्ये मेक्सिको शहर पाहिले, दुसऱ्या क्रमांकवर बंगळूरू, तिसऱ्या क्रमांकावर आयर्लंडचे शहर डब्लिन, चौथ्या क्रमांकावर पोलंड देशातील लॉड्झ शहर तर पाचव्या स्थानी पुणे शहराचा नंबर लागतो..Thane Fraud Arrest: ९३ लाखांच्या फसवणुकीतील फरार दोघे अप्पा बळवंत चौकातून अटकेत; पुणे वाहतूक पोलिसांची कारवाई, ठाणे पोलिसांकडे ताबा.पुण्याबाबत टॉम टॉम संस्थेची आकडेवारी२०२५ मध्ये वाहतूककोंडीमुळे पुण्यात वाहनचालकांचे ६ दिवस ८ तासांचे नुकसान २०२५ मध्ये ऑगस्ट ठरला सर्वात जास्त वाहतूक कोंडीचा महिना ऑगस्ट महिन्यात वाहतूक कोंडीची पातळी ७९ पर्यंत पोहचली मार्च २०२५ मध्ये पुण्यात सर्वात कमी वाहतूक कोंडीची नोंद २०२५ मध्ये पुणे शहरात १० किलोमिटर अंतर पार करण्यासाठी ३ मिनिट २० सेकंद लागले. २०२४ च्या तुलनेत ११ सेकंद जास्त लागल्याचा दावा. सकाळच्या सत्रात १० किलोमीटरचे अंतर पार करायला वाहनचालकांना लागला ३८ मिनिटं १३ सेकंद इतका वेळ लागला. संध्याकाळी प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना १० किलोमीटर प्रवासाला ४१ मिनिट ४० सेकंद इतका वेळ लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.