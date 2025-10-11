पुणे

Pune Traffic : धोकादायक खडीमुळे अपघातांचा धोका; बाणेर-पाषाण मुख्य रस्त्यावर मिक्सरमधून सिमेंट गळतीचा प्रश्न

Baner Pashan Road : बाणेर आणि पाषाण भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर 'आरएमसी' (RMC) मिक्सरमधून सांडलेल्या सिमेंट मिश्रित खडीमुळे रस्ते धोकादायक बनले असून, यामुळे नियमित दुचाकीस्वार घसरून जखमी होत असल्याने रहिवाशांनी तातडीने दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : बाणेर आणि पाषाण भागाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘आरएमसी’ (रेडी मिक्स काँक्रिट) मिक्सरमधून सांडलेल्या सिमेंट मिश्रित खडीमुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढला आहे. महापालिका प्रशासनासह वाहतूक पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
Traffic
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com