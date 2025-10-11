Pune Traffic : धोकादायक खडीमुळे अपघातांचा धोका; बाणेर-पाषाण मुख्य रस्त्यावर मिक्सरमधून सिमेंट गळतीचा प्रश्न

पुणे : बाणेर आणि पाषाण भागाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘आरएमसी’ (रेडी मिक्स काँक्रिट) मिक्सरमधून सांडलेल्या सिमेंट मिश्रित खडीमुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढला आहे. महापालिका प्रशासनासह वाहतूक पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..आध्यात्मिक इंटेलिजन्स’च्या प्रसाराची गरज.रस्त्यावर पसरलेल्या या धोकादायक साहित्यामुळे अनेक दुचाकीस्वार घसरून जखमी झाले असून, यामुळे स्थानिक नागरिक संतप्त झाले आहेत. बाणेरवरून पाषाण- सुतारवाडीकडे जाणारा हा एकमेव रस्ता आहे, जो मुंबई-बंगळूर महामार्गाला जोडलेला असल्याने येथे कायम वाहनांची वर्दळ असते.सध्या या परिसरात नवीन गृहप्रकल्प सुरू असल्याने बांधकाम साहित्याची ने-आण करणारी अवजड वाहने, तसेच सिमेंट मिक्सरची वाहतूक करणारी वाहने या मार्गावर सतत सुरू असते..रस्त्यावर ठिकठिकाणी सिमेंट मिश्रित खडी, वाळू पसरलेली आढळते. त्यामुळे या रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. ही खडी अनेक ठिकाणी थरांच्या स्वरूपात जमा झाली आहे. ज्यामुळे वाहने चालवताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागते.दुचाकीस्वारांची वाहने घसरून नियमित किरकोळ स्वरुपाचे अपघात होत आहेत. सततच्या वर्दळीमुळे ही खडी धुळीत रूपांतरित होऊन संपूर्ण रस्त्यावर धुळीचे लोट पसरतात. त्यामुळे रहिवाशांना श्वसनाचे आजार होऊ लागले आहेत..धूळ प्रदूषणाने समस्यांत वाढअपघात : रस्त्यावर पसरलेल्या खडीमुळे दुचाकी घसरून लहान-मोठे अपघात रोज घडत आहेत, ज्यात अनेक दुचाकीस्वार जखमी झाले आहेत.धूळ-प्रदूषण : धूळ प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वसनाचे आजार होऊ लागले आहेत, तसेच डोळ्यांचे त्रास वाढले आहेत.अंधार : या भागात रात्रीच्या वेळी पथदिवे नसल्यामुळे रस्त्यावरील सिमेंट-खडी स्पष्ट दिसत नाही. ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता कमी होऊन अपघाताचा धोका अधिक वाढतो..रस्त्यावरील सिमेंट गळतीसंदर्भात मी गेले कित्येक महिने महापालिका प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. तक्रार केली की, त्या वेळी तात्पुरती साफसफाई केली जाते. मात्र, रोज अनेक मिक्सर इथून जात असल्याने दुसऱ्या दिवशी तीच परिस्थिती निर्माण होते. पोलिसांनी येथून जाणाऱ्या मिक्सरवर कठोर कारवाई करून वाहनचालकांसह स्थानिक रहिवाशांना दिलासा द््यावा.- सुशील कुलकर्णी, त्रस्त नागरिकमिक्सरच्या वाहतुकीमुळे चढणावर काँक्रिट (सिमेंट मिश्रित खडी) पडते. आम्ही नियमितपणे साफसफाई करतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधून मिक्सरवर कारवाई अथवा त्यांच्यासाठी पर्यायी उपाययोजना करणे शक्य आहे का, याबद्दल माहिती घेऊ.- हितेश आडे, कनिष्ठ अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.