Pune Traffic Violations: पुण्यात ट्रिपल सीट, विनानंबर वाहनांचा सुळसुळाट; नागरिकांची वाहतूक शाखेकडे कठोर कारवाईची मागणी

पुणे : शहरातील कानाकोपऱ्यात ट्रिपल सीट प्रवास, विरुद्ध दिशेने सुसाट येणारी वाहने, वाहन चालविताना मोबाइलवर बोलणे आणि नंबर प्लेट नसलेल्या संशयास्पद वाहनांचा सुळसुळाट झाला आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, वाहतूक शाखेने अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..शहरातील प्रमुख रस्ते, उड्डाणपूल तसेच उपनगरांतील चौक सध्या बेशिस्त वाहनचालकांचे केंद्र बनले आहेत. दुचाकीवरून सर्रास तीन-तीन जण (ट्रिपल सीट) प्रवास करताना आढळतात. यामध्ये तरुण वर्गाचा भरणा अधिक असून, अनेकदा स्टंटबाजी करत सुसाट वेगाने वाहने चालवली जातात. दुसरीकडे, काही सेकंदांची घाई किंवा अंतर वाचवण्यासाठी विरुद्ध दिशेने वाहने चालविण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांची अक्षरशः तारांबळ उडते. अशा वाहनचालकांमुळे अनेक लहान-मोठे अपघात दररोज घडत आहेत..विनानंबर प्लेटची वाहने; सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न -सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे विनानंबर प्लेटची किंवा नंबर प्लेटवर छेडछाड केलेली वाहने रस्त्यांवर उघडपणे धावत आहेत. काही दुचाकींवर नंबर प्लेटच नसते, तर काहींवर क्रमांकाच्या जागी फॅन्सी अक्षरे लिहिलेली असतात. कोणतीही नंबर प्लेट नसलेली ही वाहने गंभीर गुन्हेगारी कारवाया किंवा चोरीसाठी वापरली जाण्याची शक्यता असते..विशेष मोहीम राबविण्याची गरजवाहतूक शाखेने दंडात्मक कारवाईपेक्षा वाहतूक नियमनावर भर देण्याची गरज आहे. वाहतूक कोंडी आणि वर्दळीच्या कालावधीत वाहनचालकांची विनाकारण अडवणूक करू नये. तसेच, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांची वाहने जप्त करून परवाने निलंबित करावेत. मुख्य रस्त्यांसह उपनगरांमध्ये विशेष मोहीम राबवून नियम तोडणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.