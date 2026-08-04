पुणे

Pune Traffic Violations: पुण्यात ट्रिपल सीट, विनानंबर वाहनांचा सुळसुळाट; नागरिकांची वाहतूक शाखेकडे कठोर कारवाईची मागणी

पुण्यात ट्रिपल सीट, विरुद्ध दिशेने धावणारी वाहने आणि विनानंबर प्लेटचा सुळसुळाट; वाढत्या अपघातांमुळे नागरिकांकडून वाहतूक शाखेकडे कठोर कारवाईची मागणी
Pune Traffic Violation Drive

Traffic rule violations raise road safety concerns in Pune

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : शहरातील कानाकोपऱ्यात ट्रिपल सीट प्रवास, विरुद्ध दिशेने सुसाट येणारी वाहने, वाहन चालविताना मोबाइलवर बोलणे आणि नंबर प्लेट नसलेल्या संशयास्पद वाहनांचा सुळसुळाट झाला आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, वाहतूक शाखेने अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

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