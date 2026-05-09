Sachin Tendulkar: ''हेल्मेट कुठंय?'' पुण्यात अचानक सचिन तेंडुलकरची गाडी थांबली, तरुणाची उडाली भंबेरी

Pune Traffic: तुम्ही सिग्नलला थांबलेले आहात आणि अचानक बाजूला उभ्या असलेल्या अलिशान गाडीतून क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर तुमच्याशी बोलतो.. कसं वाटेल? नेमकं असंच घडलंय पुण्याच्या एसपी कॉलेज चौकात. एका तरुणाला सचिनने चक्क ''हेल्मेट कुठंय?''असा प्रश्न विचारला अन् त्या बिचाऱ्या तरुणाची चांगलीच भंबेरी उडाली..पुण्याच्या टिळक रस्त्यावरून जात असताना सोहम मरगजे नावाचा तरुण सिग्नलला थांबला होता. अचानक बाजूला उभ्या असलेल्या रेंज रोव्हर कारची काच खाली झाली आणि आतून आवाज आला, "हेल्मेट कुठंय?" क्षणभर सोहम थबकला. कारण समोर होता क्रिकेट विश्वातील करोडो चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करणारा सचिन तेंडुलकर..सचिन तेंडुलकरने कोणताही दिखावा न करता, अगदी घरातील मोठ्या व्यक्तीसारख्या आपुलकीने सोहमला सांगितलं, "हेल्मेट नाही? गाडी सावकाश चालव…" आणि त्याची गाडी पुढे निघून गेली. पण त्या काही शब्दांनी मात्र सोहमच्या मनात कायमचं घर केलं. त्या क्षणी सोहमने "येस सर" म्हणत सचिनसोबत एक सेल्फी घेतला. पण त्याच्यासाठी त्या फोटोपेक्षाही मौल्यवान ठरला तो संदेश. स्वतःच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचा.."क्रिकेटचा देव भेटला, ही आनंदाची गोष्ट होतीच… पण जाताना त्यांनी आयुष्य जपण्याची आठवण करून दिली. त्या एका वाक्यात माया होती, काळजी होती आणि आयुष्यभर पुरेल अशी प्रेरणा होती," अशी भावना सोहम मरगजे याने व्यक्त केली. या प्रसंगानंतर सोहमने कायम हेल्मेट वापरण्याचा निर्धार केला असून सोशल मीडियावरही हा किस्सा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पुणेकरांकडून सचिनच्या साधेपणाचं आणि माणुसकीचं भरभरून कौतुक होत आहे.