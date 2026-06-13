Pune Traffic: विश्रांतवाडी चौक ते फुले नगर रस्त्यावरचा बीआरटीमार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय; पीएमपीचा विरोध मनपाने झुगारला

Pune Vishrantwadi BRT Removal: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची वल्गना सर्व राजकीय पक्ष करत असतात. पण कृती मात्र त्याच्या विरोधात केली जाते. आळंदी रस्त्यावरील विश्रांतवाडी चौक ते फुले नगर चौक या दरम्यानचा बीआरटी मार्ग काढून टाकून हा रस्ता खासगी वाहनांना खुला करण्यात येणार आहे. पीएमपीने यास विरोध केलेला असला तरी महापालिका प्रशासन व वाहतूक पोलिसांनी बीआरटी मार्ग काढण्यास अनुकूलता दर्शविल्याने स्थायी समितीमध्ये हा निर्णय घेत खासगी वाहनांसाठी बीआरटीचा बळी देण्यात आला आहे. .पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी म्हणून बीआरटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली. सातारा रस्ता, नगर रस्ता, हडपसर रस्ता आणि आळंदी रस्त्यावर टप्प्याटप्प्याने बीआरटी सेवा सुरु झाली. सुमारे १३ वर्षांपूर्वी संगमवाडी ते विश्रांतवाडी असा बीआरटी मार्ग सुरु करण्यात आला. हा मार्ग सक्षमपणे चालवा यासाठी तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करण्यात आली. त्या काळात स्वारगेट ते विश्रांतवाडी हे सुमारे १२ किलोमीटरचे अंतर केवळ १५ मिनिटांत पार केले जात होते. यासाठी या रस्त्यावर तब्बल ५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. .ST Employees Protest: प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको, प्रताप सरनाईकांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन .सध्या पुणे शहरातील खड्डे नसलेला व सुस्थितीत असलेला हा एकमेव मोठा रस्ता आहे. त्यामुळे या बीआरटी मार्गाला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद होता. गेल्या काही वर्षात स्वारगेट ते शिवाजीनगर या दरम्यान कोंडी वाढल्याने बीआरटीच्या प्रवासाचा वेळ वाढला, पण संगमवाडीपासून ते विश्रांतवाडीपर्यंत बीआरटी हा उत्तम पर्याय होता..उद्देशाला फासला हरताळसंगमवाडी, बिंदूमाधव ठाकरे चौक, बॉम्बे सॅपर्स चौक येथे कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागत आहेत. त्यामुळे खासगी वाहने बीआरटी मार्गात घुसत आहेत. खासगी वाहने गर्दीत अडकून पडलेले असताना बीआरटीतून जाणारी बस ही वेगात पुढे जाते. त्यामुळे त्याकडे प्रवासी आकर्षित होतात. हाच बीआरटी मार्गाचा उद्देश आहे. मात्र, त्यावर हरकत घेत बीआरटी मार्गामुळे अपघात होत आहे, कोंडी होत असा दावा करत महापालिका व वाहतूक पोलिसांनी आळंदी रस्त्यावरील बीआरटी काढून टाकण्यास पाठिंबा दिला आहे..Horoscope : पुढचे दोन दिवस धनकृपा योगाचा प्रभाव! 'या' 4 राशींना अनपेक्षित धनलाभ; व्यवसायात प्रचंड फायदा, करियरसाठी मोठी गुड न्यूज.पीएमपीची हरकत बेदखलआळंदी रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढण्यासंदर्भात पीएमपीचा अभिप्राय घेण्यात आला. संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या मार्गावर रोज १२६ बसच्या १२०६ फेऱ्या होतात. रोज ८० हजार प्रवासी याचा लाभ घेत आहेत. बीआरटी मार्ग काढून घेतल्यास पीएमपीच्या बसला अडथळा होऊन बसचा वेग कमी होईल आणि फेऱ्याही कमी होणार आहेत. त्यामुळे बॅम्बे सॅपर्स ते विश्रांतवाडी दरम्यानचा बीआरटी मार्ग काढू नये असा अभिप्राय पीएमपीने दिला होता. तो बेदखल करून बीआरटी मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला आहे..‘‘आळंदी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे यासाठी बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीआरटी मार्ग काढल्याने दोन अतिरिक्त लेन खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध होतील.’’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.