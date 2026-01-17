Pune Traffic: सोमवारी पुण्यातले महत्त्वाचे रस्ते बंद! शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी; 'हे' मार्ग टाळा अन् पर्यायी मार्ग बघा

Pune Latest News: पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने पुणे शहरात 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक रस्ते बंद ठेवण्यात आलेले असून वाहतूक वळवण्यात आलीय. वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी रस्त्यांची माहिती दिलीय..पुण्याचे सह पोलिस आयुक्त रंजन कुमार यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, १९ जानेवारी ते २४ जानेवारी २०२६ या काळात सायकलिंग स्पर्धा होणार आहे. विशेषतः सोमवारी प्रोलॉग रेस असल्याने वाहतुकीमध्ये मोठे बदल केलेले आहेत. स्पर्धक ६० ते ७० किलोमीटर वेगाने प्रवास करतील, त्यामुळे सुरक्षिततेचे उपाय केले जाणार आहेत..Beed News : बीडमध्ये जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर यांचा मृतदेह कारमध्ये आढळला; वरिष्ठाच्या छळासंबंधित "लिहिलेली नोट" गाडीत सापडली!.पुण्याचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील म्हणाले, या स्पर्धेमुळे जिल्हाधिकारी हे सुट्टी जाहीर करतील. आम्हीही पीएमसीच्या ९ वॉर्डांतील शाळा, महाविद्यालयांना याबाबत कळवले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी शिवाजीनगर परिसरात वाहणं नेणं टाळावं किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेते प्रवास करावा..सोमवारी 'या' वेळा पाळासोमवारी, दि. १९ जानेवारी रोजी साकळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत निर्बंध लागू असणार आहेत. त्या वेळेत एफसी रोड, युनिव्हर्सिटी रोड, जेएम रोड आणि या रस्त्यांना जोडणारे इतर रस्ते बंद असणार आहेत.'हे' मार्ग टाळाखंडूजी बाबा चौक ते गुडलक चौकगुडलक चौकाकडे जाणारा गरवारे पूल बंदगुडलक चौक ते चाफेकर चौकचाफेकर चौक ते रेंज हिल्स कॉर्नर (विद्यापीठाकडे जाणारा रस्ता)रेंज हिल्स कॉर्नर ते संचेती चौकसंचेती हॉस्पिटल ते डेक्कन जिमखाना.Bhai Jagtap show cause notice : महापालिका निवडणुकीतील अपयशानंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलह उघड; भाई जगताप यांना 'शोकॉज' नोटीस!.'हे' आहेत पर्यायी मार्गस्वारगेट/कोथरुड ते विद्यापीठ/शिवाजी नगर प्रवासासाठी खंडूजी बाबा चौकाऐवजी अलका चौक, एसबी रोड किंवा भिडे ब्रिजचा वापर करावा. विद्यापीठ/खडकी ते डेक्कन जाण्यासाठी जुना मुंबई-पुणे महामार्ग वापरावा. तसेच संगमवाडी किंवा रेंज हिल्स आणि खडकीमार्गे जावे. एफसीरोड आणि जेएम रस्त्याने जाणारी वाहने एसबी रोड, प्रभात रोड आणि रिव्हरसाईड रोडमार्गे वळवली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.