Pune Traffic: सोमवारी पुण्यातले महत्त्वाचे रस्ते बंद! शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी; 'हे' मार्ग टाळा अन् पर्यायी मार्ग बघा

pune traffic update monday : पुण्यात सोमवारी वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केलं आहे. शिवाय काही भागातील शाळांना सुट्टी देण्यात येत आहे.
Pune Latest News: पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने पुणे शहरात 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक रस्ते बंद ठेवण्यात आलेले असून वाहतूक वळवण्यात आलीय. वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी रस्त्यांची माहिती दिलीय.

