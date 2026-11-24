पुणे : मान वाकडी करून कानाला मोबाईल लावत दुचाकी चालवणे आणि एकेरी मार्गावरून विरुद्ध दिशेने सुसाट वाहन दामटणे, हा बेशिस्त चालकांच्या प्रवासाचा जणू नित्याचाच भाग बनला आहे. अशा दुचाकीस्वारांमुळे शहरात अपघात वाढले असून, पादचारी आणि नियम पाळणाऱ्या नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर विरुद्ध दिशेने जाण्यास हटकल्यास थेट मारहाण करण्यापर्यंत या चालकांची मजल गेली आहे.शहर वाहतूक पोलिसांकडून बेशिस्त वाहनचालकांविरुद्ध मोहीम राबवली जात आहे. परंतु या बेशिस्त वाहनचालकांमध्ये सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. वाहतूक शाखेकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार, चालू वर्षात २३ नोव्हेंबर अखेरपर्यंत विरुद्ध दिशेने आणि ‘नो एन्ट्री’मधून वाहन चालवणाऱ्या पाच लाख ५३ हजार ३८१ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. गतवर्षी २०२५ मध्ये संपूर्ण वर्षभरात ही संख्या पाच लाख १२ हजार ११२ इतकी होती. .मोबाईलवर बोलणे धोकादायक -गतवर्षी २०२५ मध्ये मोबाईलवर बोलत दुचाकी चालवणाऱ्या ४२ हजार ७६२ चालकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केली होती. तर यंदा २३ नोव्हेंबरपर्यंत ३२ हजार २९३ वाहनचालकांना दंड ठोठावला आहे. एका हातात हँडल आणि दुसऱ्या हातात मोबाईल, अशा अवस्थेत वाहन चालवल्याने गंभीर अपघात होत आहेत. तरीही वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलण्याचे प्रमाणही कमी होताना दिसत नाही..वाहतूक नियमांचे उल्लंघन दृष्टिक्षेपात :विरुद्ध दिशेने/ ‘नो एन्ट्री’तून वाहन चालवणेवर्ष २०२५- वर्ष २०२६ (२३ नोव्हेंबरअखेर)५ लाख १२ हजार ११२ - ५ लाख ५३ हजार ३८१वाहन चालवताना मोबाईलचा वापरवर्ष २०२५- वर्ष २०२६ (२३ नोव्हेंबरअखेर)४२ हजार ७६२ - ३२ हजार २९३.मुजोरी रोखण्याचे आव्हान -शहरातील पेठांसह उपनगरांमध्ये अनेक दुचाकीस्वार सर्रास विरुद्ध दिशेने वाहने भरधाव चालवत आहेत. यामुळे समोरासमोर धडक होऊन अपघात होत आहेत. याबाबत एखाद्या नागरिकाने जाब विचारल्यास वादावादी आणि हाणामारीचे प्रकार घडत आहेत. काही ठिकाणी तर कोयत्याने वार केल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करणे आणि विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे अत्यंत धोकादायक आहे. यामुळे केवळ स्वतःचाच नव्हे, तर इतरांचाही जीव धोक्यात येतो. वाहतूक पोलिसांकडून सीसीटीव्ही आणि प्रत्यक्ष चौकांमध्ये नियमित कारवाई सुरूच आहे. मात्र, नागरिकांनी स्वतःहून वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध यापुढेही अधिक कठोर कारवाई केली जाईल. - डॉ. संदीप भाजीभाकरे, पोलिस उपायुक्त, शहर वाहतूक शाखा, पुणे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.