Pune Treefall : स्वारगेट पोलिस लाइनमध्ये वडाचे प्रचंड झाड कोसळून १०-१५ दुचाकींचे नुकसान, २३ दिवसांत शहरात ३७२ झाडपडीच्या घटना

पुणे : शहरात पावसामुळे स्वारगेट येथील पोलिस लाइन परिसरात वडाचे एक मोठे झाड मुळासकट समोरील इमारतीवर कोसळल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) घडली. दरम्यान, शहरात एक जुलै ते २३ जुलै या २३ दिवसांच्या कालावधीत शहरात ३७२ ठिकाणी झाड कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत..स्वारगेट येथील पोलिस लाइन परिसरात गुरुवारी दुपारी वडाचे झाड मुळासकट उन्मळून पडले. या दुर्घटनेत झाडाखाली उभ्या केलेल्या दहा ते पंधरा दुचाकींचे नुकसान झाले. याबाबत माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशामक दल आणि झाडपडी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..अग्निशामक दलाकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार, एक जुलै ते २३ जुलै या २३ दिवसांच्या कालावधीत शहरात ३७२ ठिकाणी झाड कोसळल्याच्या घटना घडल्या. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे झाडपडीच्या घटनांचे प्रमाण अधिक होते. सहा जुलै रोजी सर्वाधिक म्हणजेच ७९ ठिकाणी झाडे पडली. काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर शहरात २३ जुलै रोजी दिवसभरात वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे २७ ठिकाणी झाडे कोसळली..शहरात पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडे आणि फांद्या पडण्याच्या घटना घडत असल्याने अग्निशामक दलाची पथके सतर्क असून मदतकार्य वेगाने सुरू आहे. नागरिकांनी मुसळधार पावसाच्या वेळी जुन्या आणि धोकादायक झाडांखाली थांबू नये, तसेच वाहने उभी करू नयेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..तारीख आणि झाडपडीच्या घटना१ ते ७ जुलै : २३७ (सहा जुलै रोजी सर्वाधिक ७९ घटना)८ ते १४ जुलै : ८४१५ ते २१ जुलै : २०२२ जुलै : ०६२३ जुलै (सायंकाळी ६ पर्यंत) : २७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.