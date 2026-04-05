Pune News: पुण्यातील अनधिकृत इंटरनेट केबल रडारवर; महापालिकेकडून कारवाई ; ‘वर्क फ्रॉम होम’ला फटका

Pune Municipal Corporation Cracks Down on Unauthorized Cables: पुणे शहरात महापालिकेने अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई सुरू केली. इंटरनेट व टीव्ही सेवा प्रभावित; ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांना थेट फटका.
पुणे: पुणे शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलविरोधात महापालिकेने कारवाई सुरू करण्यापूर्वी केबल व्यावसायिकांशी अनेक बैठका घेतल्या होत्या. त्यांना सुधारणा करण्यासाठी काही प्रस्तावही दिले होते. मात्र त्यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.

