पुणे

पुणे विद्यापीठात जैव अर्थशास्त्राचे केंद्र सुरू

पुणे विद्यापीठात जैव अर्थशास्त्राचे केंद्र सुरू
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पुणे विद्यापीठात
जैव अर्थशास्त्राचे केंद्र सुरू

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘डॉ. प्रमोद चौधरी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर अॅडव्हान्स्ड बायोइकॉनॉमी’ केंद्र सुरू झाले आहे.
जैव अर्थव्यवस्थेच्या उदयोन्मुख क्षेत्रासाठी संशोधन, शिक्षण तसेच उद्योग सहकार्याला चालना देणारे उपक्रम या केंद्रातून राबविले जातील. प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी यांनी केंद्रासाठी ७५ लाख रुपयांची देणगी दिली आहे.
उद्घाटनप्रसंगी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, डॉ. चौधरी, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य रवींद्र शिंगणापूरकर, तंत्रज्ञान विभागातील डॉ. सोमनाथ नंदी, डॉ. वंदना धिंग्रा, प्राज इंडस्ट्रीजचे घनश्याम देशपांडे, अतुल मुळे, डॉ. प्रमोद कुंभार, दत्तात्रय निंबोळकर, आनंद घोसाळकर उपस्थित होते.
सादरीकरण करताना डॉ. नंदी यांनी सांगितले, की या केंद्राच्या माध्यमातून चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच ‘एमटेक’च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाश्वत विकासासाठी जैव-अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जैवइंधन व जैवऊर्जा’ असे दोन नवे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील. केंद्र संचालकपदासाठी डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे यांच्या नावाचा प्रस्ताव आहे.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर अॅडव्हान्स्ड बायोइकॉनॉमी’ केंद्रातील प्रयोगशाळेची माहिती घेताना डावीकडून कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक डॉ. प्रमोद चौधरी व डॉ. सोमनाथ नंदी.

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