Pune University : पुणे विद्यापीठाच्या २३ ऑक्टोबरच्या परीक्षा रद्द

पुणे - राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने २३ ऑक्टोबर रोजी नियोजित असलेल्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा लवकरच स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्या जातील, अशी माहिती विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक प्रा. डॉ. राजेंद्र तलवारे यांनी दिली आहे..राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, महाराष्ट्रातील शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील पाच जागांसाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदानाच्या या तारखेमुळे विद्यार्थ्यांची आणि प्रशासनाची गैरसोय होऊ नये, यासाठी विद्यापीठाने २३ ऑक्टोबरच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. सर्व संलग्न महाविद्यालयांनी या बदलाची नोंद घेऊन आपापल्या विद्यार्थ्यांना याबाबत तातडीने सूचना द्याव्यात, असे असे निर्देश विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.