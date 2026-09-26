Pune University : पुणे विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! भोजनगृहाची दरवाढ रद्द, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील वाढती दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेऊन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भोजनगृहातील प्रस्तावित १० रुपयांची दरवाढ तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेतात आला. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आगामी परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबतही सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे.विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले..भोजनगृहातील १० रुपयांची प्रस्तावित दरवाढ रद्दराज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता, विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी विद्यापीठाच्या भोजनगृहाच्या दरामधील १० रुपयांची प्रस्तावित दरवाढ तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय, भोजनगृहातील भोजनाचा दर्जा टिकवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. भोजनगृहातील दरवाढ रद्द केली तरी गरजू विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनाच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासाठी डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. संगीता जगताप या समितीच्या सदस्य अअसणार आहेत..विद्यापीठात सध्या कार्यरत असलेल्या भोजनगृह समिती आणि गुणवत्ता नियंत्रण समिती यांसारख्या विविध समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. या समित्यांच्या कामकाजाच्या कक्षा आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे ठरवण्यासाठी डॉ. एकबोटे यांच्या समितीमार्फत निकष निश्चित केले जातील, असे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले आहे..दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीराज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील तिन्ही जिल्ह्यांतील (पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक) दुष्काळ घोषित तालुक्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आगामी परीक्षेचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे घेण्यात यावा, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.