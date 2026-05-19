पुणे

प्राध्यापकांच्या अशैक्षणिक नियुक्त्यांना ‘स्पुक्टो’चा विरोध

पुणे, ता. १९ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांना जनगणना-२०२७ आणि अन्य अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक आणि परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती ‘स्पुक्टो’ संघटनेने व्यक्त केली आहे.
विद्यापीठात अध्यापन, परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया आणि संशोधन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना जनगणनेच्या कामासाठी कार्यमुक्त केल्यास नियमित शैक्षणिक प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो. विशेषतः प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी आणि निकाल प्रक्रियेवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेचे (स्पुक्टो) अध्यक्ष प्रा. प्रकाश वाळुंज यांनी वर्तविली आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावल्यास निकालांस विलंब होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वेळापत्रक विस्कळित होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

