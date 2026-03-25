Pune University : पुणे विद्यापीठाला अखेर मिळाले कुलसचिव; छुप्या पद्धतीने नियुक्ती केल्याचा संघटनांचा आरोप

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. मनोहर सानप यांची नियुक्ती केल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने नियुक्तीचे आदेश देताना मूळ संस्थेचे 'ना - हरकत प्रमाणपत्र' आणि संस्थेने कार्यमुक्त केल्याचे पत्र सादर करण्याची अट टाकली आहे. त्यामुळे डॉ. सानप हे पदभार नेमके कधी स्वीकारणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे..डॉ. सानप यांच्या नियुक्तीचा आदेश विद्यापीठ प्रशासनाने काढला असल्याची बाब अधिकृत असल्याचे विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवरून सांगितले आहे. डॉ. सानप यांच्या नियुक्तीचा आदेश अधिकृतरीत्या काढला असतानाही, याबाबत अधिकृतरीत्या माहिती देण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन मौन बाळगून आहे..गेल्या अडीच वर्षांपासून विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदाची नियुक्त रखडली होती. यासंदर्भात 'सकाळ'ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध करून आवाज उठविला. याची दखल घेत अखेर विद्यापीठाने कुलसचिवांची नियुक्ती केली आहे. विद्यापीठाने डॉ. सानप यांच्या नियुक्तीच्या आदेशात काही अटींची पुर्तता करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतरच ही नियुक्ती ग्राह्य धरण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे..अर्थात, ही प्रक्रिया नियमित नियुक्तीची प्रक्रिया असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या नियुक्ती आदेशाच्या पत्रानुसार आवश्यक त्या अटींची पुर्तता करण्यासाठी डॉ. सानप यांच्याकडे नियुक्तीच्या आदेशापासून एका महिन्याचा कालावधी असणार आहे.तत्कालीन कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपला. तेव्हापासून या पदावर पूर्णवेळ कुलसचिव म्हणून अधिकारी न नेमता ही जबाबदारी प्रभारी कुलसचिवांकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार डॉ. विजय खरे, डॉ. ज्योती भाकरे आणि आता चारूशीला गायके यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. सानप यांची नियुक्ती छुप्या पद्धतीने केल्याचा आरोप विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे..'विद्यापीठाच्या कुलसचिवांची नियुक्ती अडीच वर्ष गुलदस्त्यात ठेवून ऐन अधिसभेच्या आधी दोन दिवस नियुक्ती पत्र देण्याचा उद्देश नेमका काय, हे सर्वसामान्यांना समजले पाहिजे. पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदासाठी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेपूर्वी अशा पद्धतीने डॉ. मनोहर सानप यांना नियुक्ती आदेशाचे पत्र देऊन इतर सर्व विषयांना बगल देण्यासाठी आणि केवळ याच विषयावर चर्चा व्हावी, या उद्देशाने विद्यापीठाने हेतुपुरस्सर हा कट रचला आहे.'- कल्पेश यादव, राज्य सहसचिव, युवासेना'कुलसचिव पदाच्या नियुक्तीचे आदेशाचे पत्र काढताना लागू केलेल्या अटी शर्ती पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, हे विद्यापीठ प्रशासनाला माहिती आहे. या नियुक्तीच्या होकारात नकार दडला आहे. 'आम्ही कुलसचिवांची नियुक्ती केली', असे विद्यापीठ म्हणून शकते. परंतु नियुक्ती आदेशातील अटी शर्ती पूर्ण होऊ शकत नाही, याची खात्री करूनच हे नियुक्ती पत्र दिले आहे,' असे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे.