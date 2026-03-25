Pune University : पुणे विद्यापीठाला अखेर मिळाले कुलसचिव; छुप्या पद्धतीने नियुक्ती केल्याचा संघटनांचा आरोप

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. मनोहर सानप यांची नियुक्ती केल्याची माहिती आली समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. मनोहर सानप यांची नियुक्ती केल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने नियुक्तीचे आदेश देताना मूळ संस्थेचे ‘ना - हरकत प्रमाणपत्र’ आणि संस्थेने कार्यमुक्त केल्याचे पत्र सादर करण्याची अट टाकली आहे. त्यामुळे डॉ. सानप हे पदभार नेमके कधी स्वीकारणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

