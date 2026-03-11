Pune Flyover Video: उड्डाणपुलाच्या कामात तांत्रिक चूक? 'आप'ने शेअर केला विद्यापीठ चौकातील नवीन पुलाचा व्हिडीओ

Pune Latest News: पुण्यातील गणेशखिंड रस्त्याकडून सुरू होणाऱ्या आणि बाणेरकडे जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे नुकतेच उद्घाटन झाले आहे. मात्र या पुलाच्या कामात तांत्रिक चूक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. पुलाच्या ग्रेडरचा एक भाग दुसऱ्या भागाशी व्यवस्थितपणे जोडलेला दिसून येत नाही, त्यामुळे दोन गर्डरमध्ये भलीमोठी भेग दिसतेय. तर पिलरवर गर्डरचा भाग व्यवस्थितपणे टेकलेला नाही. या प्रकारामुळे आम आदमी पक्षाने संताप व्यक्त केलाय..आम आदमी पक्षाचे मुकूंद कीर्दत यांनी त्यांच्या फेसबुक खात्यावरुन एक व्हिडीओ शेअर केलाय. त्यात त्यांनी नव्याने उद्घाटन झालेल्या उड्डाणपुलाची अवस्था दाखवून दिलीय. ते म्हणाले की, ही तांत्रिक चूक आहे का? फिनिशिंग अशी का आहे? बिगारी कामगारदेखील व्यवस्थित काम करतात, मात्र एवढ्या मोठ्या उड्डाणपुलाचं असं काम करणं चुकीचं आहे..AI-Powered Dashboard to Track Real-Time Vehicle Pollution: 'एआय' सांगतोय वाहनांचे रिअल टाइम प्रदूषण; सीसीटीव्हीवर आधारित 'स्मार्ट डॅशबोर्ड' नीरीकडून विकसित.कीर्दत पुढे म्हणाले, या उड्डाणपुलाला स्व. अजितदादा पवार यांचं नाव देण्यात येणार आहे. २०२० ला विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल पाडण्यात आलेला होता. आता सहा वर्षांनी पुणेकरांना हा उड्डाणपूल मिळतोय. याच्या सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधी खर्च केले जातील. पण हा पूल पुण्याची अस्मिता आहे, घाईघाईने उद्घाटन करणाऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे.''आपल्याकडे एवढे इंजिनिअर असतानाही उड्डाणपुलाचं असं काम करणं चुकीचं आहे.. ही तांत्रिक चूक आहे का? '' असा प्रश्न आपने उपस्थित केला..उड्डाणपूल झाला पण गोंधळ कायमगणेशखिंड रस्त्याकडून बाणेरकडे जाणाऱ्या मार्गावरील वाहनचालकांचा प्रवास काहीसा सुखकर झाला आहे. मात्र पाषाणकडे उतरणाऱ्या रॅम्पचे काम अद्याप पूर्ण न झालेल्या, तसेच मेट्रोसह पुलाच्या कामासाठी येथील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. तर नव्याने झालेले बदल काय आहेत, याची माहिती देणारे पुरेसे आणि दर्शनी भागात फलक नसल्याने उड्डाणपूल झाला तरी आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौकातील (विद्यापीठ चौक) कोंडी व गोंधळ कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.