Pune Traffic: पुण्यात विद्यापीठासमोर नवा उड्डाणपूल… पण कोड्यात पडले चालक... ट्रॅफिकचा नवा पॅटर्न! कुठून जावं, कुठे वळावं?

पुणे : विद्यापीठासमोरील आचार्य आनंद ऋषीजी चौकात नवीन उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. मात्र या पुलाच्या सुरूवातीमुळे वाहतुकीची व्यवस्था पूर्णपणे बदलली असून, प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी सुव्यवस्थित चालणारी वाहतूक आता पूर्णपणे गोंधळात सापडली आहे. स्थानिक नागरिक आणि नियमित प्रवासी यांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत.

