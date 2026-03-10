Pune Traffic: पुण्यात विद्यापीठासमोर नवा उड्डाणपूल… पण कोड्यात पडले चालक... ट्रॅफिकचा नवा पॅटर्न! कुठून जावं, कुठे वळावं?

पुणे : विद्यापीठासमोरील आचार्य आनंद ऋषीजी चौकात नवीन उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. मात्र या पुलाच्या सुरूवातीमुळे वाहतुकीची व्यवस्था पूर्णपणे बदलली असून, प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी सुव्यवस्थित चालणारी वाहतूक आता पूर्णपणे गोंधळात सापडली आहे. स्थानिक नागरिक आणि नियमित प्रवासी यांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत..वाहनांना पूर्णपणे अडथळानव्या बदलांनुसार पाषाण रोडवरून अभिमानश्री चौक मार्गे विद्यापीठाकडे जाणारा मुख्य रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे बाणेर रोडवरून एसपी कार्यालय आणि पोलीस ग्राउंड मार्गे पाषाणरोडकडे जाणारा रस्ताही बंद केला गेला. आता आचार्य आनंद ऋषीजी चौकापासून बाणेरकडे जाणारा मार्ग दोन्ही दिशेने सुरू करण्यात आला आहे. परंतु चौकापासून पाषाणकडे जाणारा रस्ता केवळ एकेरी ठेवण्यात आला. यामुळे पाषाण भागातून विद्यापीठासमोरील चौकाकडे येणाऱ्या वाहनांना पूर्णपणे अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रवाशांना आता बाणेरकडे जाऊन सिंध कॉलनीजवळ यु-टर्न घेऊन मगच इच्छित दिशेने वळावे लागत आहे. या अनावश्यक चकरांमुळे इंधनाचा अपव्यय होत असून, वेळही वाया जात आहे. त्यामुळे पाषाण रोडला देखील दोन्ही दिशेने वाहतूक सुरू करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून जोरदारपणे होत आहे..अभिमानश्री चौकात सिग्नल बसवून वाहतूक नियंत्रित करावी, अशीही नागरिकांची प्रमुख मागणी आहे. सध्या सिग्नल नसल्याने चौकात अनियंत्रित वाहतूक वाढली असून, छोट्या-छोट्या कारणांवरून वाद निर्माण होत आहेत..Pune : भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर येताना दिसली, मागच्याने उडी मारली; दुचाकी चालकाला उडवलं, एकाचा मृत्यू.फक्त वाहनचालकांनाच नव्हे, तर पायी चालणारे आणि सार्वजनिक बसने प्रवास करणारे नागरिक देखील या बदलांमुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जात आहेत. विद्यापीठासमोरील चौकात उतरल्यानंतर औंध-बाणेरकडे जाण्यासाठी अभिमानश्री चौकापर्यंत पायी चालावे लागते. दुसरीकडे सकाळ नगरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना विद्यापीठासमोरील बस स्टॉपवरून पायीच पुढे जावे लागते. अशा परिस्थितीत वृद्ध, महिला आणि विद्यार्थी यांना सर्वाधिक त्रास होत आहे..अभिमानश्री चौकात प्रचंड वाहतूक कोंडीया सगळ्या गोंधळामुळे अभिमानश्री चौकात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. सकाळ आणि संध्याकाळी कमालीची गर्दी होत असल्याने प्रवासाचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे. उड्डाणपुलाच्या लोकार्पणामुळे वाहतूक सुकर होईल, अशी अपेक्षा सर्वांना होती. मात्र प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिक नाराज आहेत. महापालिका आणि वाहतूक विभागाने याबाबत तातडीने लक्ष घालून आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या नव्या व्यवस्थेचा आढावा घेऊन लवकरात लवकर सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Pune Health Crisis: पुण्यात तरुणाईवर अदृश्य संकट! ७५ हजारांना बीपी, ४४ हजारांना मधुमेह; जीवनशैलीचे आजार वेगाने पसरतायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.